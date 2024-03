Sospetto caso di Dengue a Busto Arsizio, il Comune avvia disinfestazione

Un sospetto caso di positività alla Dengue a Busto Arsizio: è stato registrato dall’Ats Insubria e comunicato anche al Comune.

Il caso riguarda un residente in Via Ippolito Nievo, nel quartiere di Sant’Edoardo.

“In funzione di ciò il Comune si è attivato per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e Dengue”.

In particolare saranno eseguiti trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida secondo le modalità prescritte da ATS a partire da oggi, venerdì 22 marzo per tre giorni consecutivi, sino a domenica 24 marzo.

I trattamenti avranno inizio alle ore 22.00/22.30 e finiranno alle ore 24.00/01.00.

Con ordinanza sindacale n. 4 del 22.03.2024 è stata definita un’area precauzionale di intervento che comprende i seguenti tratti viari: Via Nievo, Via Adria, Via Catullo, Viale Borri, Via Codroipo, Via Pordenone, Via Bonghi, Via Cividale, Piazzale Crespi, Via Ponzella, Via Del Bosco, Via Vicenza, Via Montebelluna, Via Bobbio, Via Gussoni, Via Jesolo, Viale Boccaccio.

“Si invitano i cittadini, durante il trattamento, a tenere le finestre chiuse e a non lasciare all’aperto animali domestici, cibi e panni stesi. Inoltre frutta e verdura dell’orto o del giardino, se non raccolti prima dell’inizio del trattamento, non potranno essere raccolti e mangiati per i successivi 30 giorni”.

L’ordinanza prescrive, inoltre, a tutti i residenti, Amministratori Condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive presenti nell’area sopraindicata di:

• usare repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto;

• usare delle zanzariere alle finestre;

• svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante;

• cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali;

• tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

Per conoscere nel dettaglio tutte le prescrizioni in vigore, si consiglia di consultare il testo dell’ordinanza sindacale (allegata).

Il personale, accompagnato dalla Polizia locale, sarà dotato di cartellino identificativo per l’ingresso nelle aree private.

Cos’è la Dengue

La Dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare (nell’emisfero occidentale il vettore principale è la zanzara Aedes aegypti,) che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Sintomi e diagnosi della Dengue

Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini.