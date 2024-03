Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi, 20 mila euro per la Canottieri Varese

Regione Lombardia ha comunicato la lista dei progetti finanziati dalla terza finestra dal Bando sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo dal 1 aprile 2024 al 30 giugno 2024.

Con questo strumento Regione Lombardia è intervenuta per sostenere il mondo sportivo lombardo nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche, paralimpiche e alle discipline sportive associate.

Tra gli obiettivi, avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e valorizzare il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio legati a vocazione e caratteristiche sportive.

Le manifestazioni ed eventi sportivi che hanno avuto accesso al bando hanno dovuto rispettare il carattere agonistico o dilettantistico, ed essere realizzati in Lombardia dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 e con costo superiore a euro 5.000.

Complessivamente la dotazione del bando è pari a euro 1.550.000, è prevista una quarta ulteriore finestra, la cui apertura e specifiche saranno presto comunicate.

«Lo sport rappresenta uno strumento unico ed imprescindibile per la crescita e la maturazione dei nostri giovani. Supportare e riconoscere l’importante lavoro che viene svolto dalle società e dalle amministrazioni, per favorire le attività sportive quale strumento universale di inclusione e aggregazione, è per Regione Lombardia di primaria rilevanza. In un periodo complicato come quello che stanno vivendo le nostre nuove generazioni, lo sport rappresenta quel volano in grado di diffondere e promuovere i valori positivi di cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno bisogno – le parole del sottosegretario Lara Magoni -. Le finestre trimestrali di questo bando sono utili per dare risposte immediate e sostegno economico agli eventi territoriali, affinché possano organizzarsi per tempo e costruire progetti di qualità, che Regione Lombardia sostiene e sosterrà sempre. Un Bando che va incontro alle richieste di chi organizza manifestazioni sportive che contribuiscono e rilanciano il ruolo della Lombardia come regione trainante dello sport italiano».

Progetti finanziati su Varese e provincia:

– SOCIETÀ CANOTTIERI VARESE ASD, CAMPIONATI ITALIANI SENIOR, U19, PESI LEGGERI E PARAROWING, VARESE, 20.000,00 €

– A.S.D. SANKAKU JUDO COMO, TROFEO INTERNAZIONALE CITTA’ DI COMO E CAMPIONATO NAZIONALE AICS GERENZANO, 10.000,00 €