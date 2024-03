“Sotto un sasso della diga del Panperduto c’è il mio cane” ma i vigili del fuoco non trovano nulla

Appena allertati, una squadra dei vigili del fuoco di Somma Lombardo si è diretta subito alla diga del Panperduto. Secondo la segnalazione fatta da un cittadino, rimasto coinvolto nella giornata di ieri in una caduta in un canale a seguito dello smottamento di alcune pietre dell’argine, insieme a lui sarebbe caduto in acqua anche il suo cane e vi era il sospetto che fosse rimasto incastrato sotto i massi caduti nel canale ove l’acqua era non più alta di 30 centimetri.

La squadra dei vigili del fuoco di Somma Lombardo ha rimosso i sassi indicati dall’uomo senza però rinvenire nulla al di sotto degli stessi. E così dopo aver proceduto a mettere in sicurezza la zona e controllato nei canali vicini, rientrava in sede.

