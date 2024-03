Spacca il vetro e ruba alla cassa del centro sportivo a Gazzada: 200 euro il bottino

Ha fatto tutto da solo per un bottino di non più di 200 euro il ladro che è entrato nella notte tra sabato e domenica all’interno del centro sportivo Smash X3 Bellavista, tra Varese e Gazzada.

Una spaccata alla porta d’entrata a vetri e il furto alla cassa del bar, scappando poco dopo. Immediato l’intervento del servizio di vigilanza e conseguentemente delle forze dell’ordine, che ha permesso di identificarlo e portarlo in Questura.

«Per quel che ne so ha fatto tutto da solo: ha preso l’incasso del bar, dopo avere spaccato la porta d’ingresso a vetri. L’attività non ne ha risentito, qui stamattina va tutto a pieno regime – spiega Flavio D’Angelo, ideatore e gestore dello Smash X3 -. Ringrazio il tempestivo intervento della vigilanza VCV, che ha peraltro la sede vicino a noi. La cosa che spiace maggiormente è che questa bravata ha avuto come risultato che 12 persone sono state in piedi tutta la notte per 200 euro di incasso rubato e un vetro rotto, da sostituire. Senza contare che chi ha commesso il furto è già a casa sua».