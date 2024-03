Studenti di Castellanza donano uova di Pasqua all’oncologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte

Il comitato genitori IC Manzoni di Castellanza in collaborazione con la scuola Leonardo Da Vinci, ha consegnato al Day Center Oncoematologico Pediatrico dell’ospedale Del Ponte di Varese le uova di pasqua ai suoi piccoli pazienti.

La consegna è stata effettuata da una rappresentanza di studenti delle classi 3°. Ad accoglierci l’associazione Giacomo Ascoli e il Primario Dr.ssa Maddalena Marinoni e tutto il suo staff. «Due ore fantastiche per tutti – commenta il comitato genitori – dove i ragazzi si sono divertiti a giocare a calcetto e a realizzare lavoretti pasquali con i più piccoli. Dopo si è svolta la caccia alle uova in reparto e poi una merenda per tutti. Tanti i sorrisi e gli abbracci. Si è instaurato un bellissimo rapporto tra i ragazzi della Da Vinci e i giovani pazienti. La consegna delle uova è stata effettuata nella saletta e nelle camere dei pazienti. I ragazzi sono usciti dall’ospedale felici e con la sicurezza di aver imparato qualcosa di nuovo. Sicuramente questa iniziativa entrerà a far parte del calendario delle attività del comitato genitori che si sta prodigando a tenere attiva la comunità scolastica».

Il presidente del Comitato, Cristian Tavano in particolare tiene a «ringraziare tantissimo La Dr.ssa Marinoni e la Sig.ra Angela Ascoli per l’opportunità data e con i quali si è instaurato uno splendido rapporto e con le quali intraprenderemo un percorso insieme da portare nelle scuole».