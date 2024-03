Successo al Talent day di Confindustria Varese: giovani e imprese si incontrano

Al Centro Congressi delle Ville Ponti di Varese si è svolto il primo “Talent day Confindustria Varese“, un evento che ha visto la partecipazione di quasi 200 studenti provenienti da 17 istituti tecnici ed economici della provincia, insieme a 24 aziende e 6 fondazioni Its.

L’obiettivo di questo evento è creare un ponte diretto tra il mondo delle imprese e il talento emergente dei giovani. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di affrontare simulazioni di colloqui di lavoro e di interagire direttamente con imprenditori e responsabili delle risorse umane, mentre le aziende hanno potuto conoscere i potenziali futuri collaboratori, scoprendo le loro passioni e aspirazioni.

LE BUONE PRATICHE CONTANO

L’iniziativa, organizzata da “Generazione d’Industria“, il progetto ultradecennale

rivolto agli studenti delle scuole tecnologiche ed economiche del territorio con l’obiettivo di rilanciare la cultura industriale e valorizzare il merito degli studenti, insieme al Gruppo Giovani Imprenditori, il movimento che coinvolge i titolari d’impresa under 40 di Confindustria Varese, ha ricevuto il plauso di Tiziano Barea, ambassador del progetto “Generazione d’Industria” e presidente della Btsr International spa, che ha sottolineato l’importanza di abbattere il gap tra domanda e offerta di lavoro aprendo nuove forme di dialogo con i giovani. A loro volta i vicepresidenti del Gruppo Giovani Imprenditori, Pietro Conti e Andrea Marcora, nella loro introduzione hanno espresso la volontà di valorizzare lo spirito imprenditoriale dei giovani per rendere Varese una provincia moderna, attrattiva, competitiva e inclusiva.

IMPARARE A SOSTENERE UN COLLOQUIO DI LAVORO

L’evento è stato arricchito da un seminario dal titolo “The Job Journey” tenuto dagli HR Recruiter & Administration di Synergie Italia – Agenzia per il lavoro, seguito da colloqui diretti one to one tra studenti e aziende.

All’evento hanno partecipato quasi 200 studenti, provenienti dalle classi quinte di istituti tecnici ed economici, mentre 24 aziende hanno messo a disposizione per l’occasione i propri desk . Allo stesso modo le 6 fondazioni Its del territorio hanno partecipato all’evento, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere le opportunità offerte dai percorsi post-diploma.

L’importanza di eventi come il Talent Day risiede nel creare un’occasione di dialogo e conoscenza reciproca tra le imprese e i giovani talenti del territorio, contribuendo così a colmare il divario tra le richieste del mercato del lavoro e le aspirazioni dei giovani.

LE AZIENDE E GLI ITS PARTECIPANTI

Le 24 aziende coinvolte sono: A.C.S.A. Steel Forgings Spa, ADR Spa, Afros Spa, Atos Spa, Bakelite Italia Srl, BTicino Spa, Centro Style Spa, Cumdi Srl, Elmec Informatica Spa, Ficep Spa, KPMG Spa, Lascor Spa, LATI Industria Termoplastici Spa, Leonardo Spa, LU-VE Spa, Metallurgica Marcora Spa, MR Centro Clima Srl, Prealpi Spa, Sea Spa Società Esercizi Aeroportuali, Secondo Mona Spa, Sofinter Spa, SPM Spa, SWK Utensilerie Srl e Tigros Spa.

Le sei fondazioni Its coinvolte sono: Fondazione ITS Incom Academy, Fondazione Mobilita ITS Academy, Fondazione ITS Cosmo Fashion Academy, Fondazione ITS Red Academy, Fondazione ITS Lombardia Meccatronica e Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy.