Successo per lo spettacolo su Alda Merini e Frida Kahlo a Gerenzano, che ha celebrato l’Arte al femminile

Il 17 marzo a Gerenzano, più precisamente a Palazzo Fagnani, si è tenuto uno spettacolo che ha unito due figure straordinarie: Alda Merini e Frida Kahlo. Queste due donne, con personalità uniche, hanno condiviso un desiderio d’amore che ha attraversato il tempo e le culture.

Per questo, nell’ambito della rassegna “Un tè con l’autore” è stato messo in scena lo spettacolo “Alda Merini, Frida Khalo, due donne, due personalità, lo stesso desiderio d’amore“, una lettura libera di testi accompagnata da proiezioni di immagini e da musica dal vivo.

Le autrici/attrici Ezia Moroni e Claudia Gaetani hanno interpretato con grande passione i racconti di queste due icone femminili, mentre le parole di Merini e Kahlo si intrecciavano con le immagini scelte da Antonella Checchi, creando un affascinante mix di arte e narrazione.

I tre musicisti, Stefano Berti, Gianluigi Vitali e Giuseppe Ponzo, rispettivamente con chitarra acustica, contrabbasso e chitarra elettrica hanno fatto da accompagnamento musicale allo svolgersi dei racconti.

Le vite di Merini e Khalo sono state scelte come significative della difficile condizione delle donne di ieri e di oggi nella nostra società, che accomuna Milano al Messico. Due realtà molto diverse, socialmente, psicologicamente e sotto il profilo artistico ma accumunate da un problema di fondo: il faticoso riconoscimento del genio artistico femminile.

L’evento, che ha avuto un grande successo di pubblico, è stato organizzato dalla Cooperativa SCELAG e Pro Loco di Gerenzano, con il patrocinio del Comune di Gerenzano. È un omaggio alla giornata mondiale della donna (8 marzo) e alla poesia (21 marzo).

E dopo lo spettacolo, come sempre, un buon tè con dei biscotti ha permesso agli ospiti di socializzare in un ambiente stimolante e sereno. L’iniziativa proseguirà per tutto l’anno, a cadenza mensile, con una breve pausa durante il periodo estivo.