Svelare le verità ambientali attraverso il Monitoraggio Civico: è la missione di Anna Berti Suman

Immaginatevi quei cittadini, spesso anziani, di fronte a un cantiere edile, che con attenzione osservano ciò che si sta svolgendo nel loro territorio. Questa è l’immagine che meglio rappresenta il concetto di Monitoraggio Civico, oggetto di studio della dottoressa Anna Berti Suman, ricercatrice presso il CCR (Centro Comune di Ricerca) di Ispra, presentato lo scorso 18 novembre a TEDxVarese Countdown.

Il Monitoraggio Civico è una forma di vigilanza non esclusiva delle istituzioni competenti ma praticata da qualsiasi cittadino, anche senza competenze specialistiche. Questa pratica si manifesta soprattutto attraverso il citizen sensing, che consiste nell’uso di tecnologie da parte dei non esperti per monitorare le condizioni ambientali circostanti. Quando i cittadini non si fidano delle informazioni ufficiali o vogliono integrare i dati disponibili, possono ricorrere a sensori e infrastrutture di dati per rilevare e segnalare i rischi ambientali alle istituzioni. Il citizen sensing, è un modo che promette di rendere la gestione del rischio più trasparente e responsabile, coinvolgendo non solo le autorità competenti ma anche i cittadini vigili, chiamati “cittadini sentinella”.

Questo e molto altro è stato presentato dalla dottoressa Suman nell’ultimo TEDX di Varese dedicato al cambiamento climatico, un viaggio coinvolgente che ha portato il pubblico a riflettere sul ruolo fondamentale dei cittadini nel proteggere il nostro pianeta. “Unveiling environmental truths through Civic Monitoring” è stato il nome del talk che, attraverso la condivisione delle esperienze di prima mano fatte da Suman nella foresta amazzonica ecuadoriana e nella regione ricca di petrolio della Basilicata, in Italia, ha raccontato le storie di sentinelle civiche che usano le loro conoscenze e i loro sensi per combattere le ingiustizie ambientali.

Il contesto in cui opera Anna Berti Suman è il “Sensing for Justice”, progetto da lei coordinato che indaga il potenziale delle prove fornite dalla cittadinanza, se usate in tribunale, per dimostrare i danni ambientali. Ha conseguito un dottorato di ricerca nei Paesi Bassi con il progetto Sensing the Risk, studiando come il monitoraggio civico possa influenzare la gestione del rischio, in particolare in seguito a disastri ambientali. Suman è appassionata di coinvolgimento pubblico nella scienza, metodi di ricerca basati sull’arte e etnografia lenta.

«Esplorate le storie inedite delle sentinelle civiche, eroi locali del quotidiano che utilizzano la loro conoscenza e i loro sensi per combattere le ingiustizie ambientali. Scoprite Sensing for Justice, un progetto coinvolgente che responsabilizza le comunità a presentare le loro prove in tribunale per un cambiamento reale. Scoprite l’intersezione tra legge, attivismo e arte come strumenti per promuovere la giustizia e immaginate un mondo in cui la diversità epistemica trasforma il nostro approccio alla governance ambientale. Lasciatevi ispirare a diventare voi stessi delle sentinelle e contribuite a un futuro in cui ognuno svolge un ruolo vitale nella protezione del nostro pianeta» conclude Suman.