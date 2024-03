Taglio del nastro a Sesto Calende per la nuova sistemazione dell’ufficio anagrafe

Taglio del nastro e un breve momento di festa questo pomeriggio, martedì 26 marzo, nel municipio di Sesto Calende, dove i locali dell’uffico anagrafe sono stati rinnovati a distanza di 15 anni dall’ultimo intervento.

La ristrutturazione, dal valore di circa 36mila euro, nasce dall’impegno dell’amministrazione comunale e del Comandante Monica Mastriani nel voler fornire una nuova e più efficace sistemazione dell’ufficio, per anni una grade sala in stile “open space”, oggi invece in grado di fornire maggiore privacy ai cittadini che necessitano di interfacciarsi per i servizi demografici con i dipendenti comunali, cinque nel caso dello sportello sestese.

Come spiegato dallo stesso comandante e dal sindaco Giovanni Buzzi in occasione dell’inaugurazione, in presenza della giunta, del personale comunale e di Don Luciano Andriolo (che ha benedetto i locali), l’intervento che ha restituito il nuovo look, con una nuova separazione tra oltre a una maggiore separazione tra front office e back office, ha incluso anche un rinnovamento della pavimentazione, del controsoffitto e degli arredi e una imbiancatura delle pareti.