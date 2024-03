Thomas Rigoni del liceo Sereni di Luino si è distinto nei Campionati di Fisica

Nel marzo del 2023, nell’atmosfera vibrante del teatro di Gallarate, gli applausi sono scoppiati per il vincitore della competizione provinciale di Polo, destinato a rappresentare la scuola a Senigallia per i Campionati Nazionali di Fisica.

Tra la folla, Thomas e Davide, due studenti del Liceo Sereni, avevano ottenuto buoni risultati e Thomas Rigoni, rivolgendosi alla professoressa Paola Porcelli che le stava accanto, aveva detto con convinzione: “L’anno prossimo, prof!”. E così è stato: per l’edizione 2024 è proprio il giovane Thomas a vincere e a poter partecipare alle finali nazionali di Senigallia.

Anche quest’anno, infatti, il liceo ha partecipato alla gara individuale approdando alla fase provinciale. Spiega la professoressa Porcelli, responsabile dei campionati individuali e delle gare a squadra di fisica per la scuola luinese: «Per me, è sempre un piacere accompagnare i ragazzi a Gallarate: durante il viaggio in treno abbiamo avuto l’opportunità di parlare e condividere pensieri sulla vita scolastica e sui progetti futuri. Mi sono reso conto che i nostri studenti, nonostante a volte sembrino distanti, hanno una visione chiara del loro futuro e desiderano raggiungere grandi traguardi».

Nel marzo del 2024, alla gara provinciale, Thomas Rigoni della 4B si è distinto ancora una volta ottenendo un risultato straordinario: quest’anno è stato lui il vincitore indiscusso. Sul palco, a ritirare il premio al suo posto, c’ero una orgogliosa professoressa, mentre Thomas era in viaggio di istruzione a Napoli: «Sono riemersi nella mia mente i ricordi dell’anno precedente: quegli occhi determinati, quel sorriso sicuro e quell’impegno palpabile nel suo sguardo».

La vera promessa della fisica ha mantenuto la sua parola e ora si sta preparando per affrontare la sfida dei Campionati Nazionali a Senigallia: « per il loro impegno e la loro dedizione che hanno portato a questo straordinario risultato» – conclude la responsabile.

Thomas Rigoni è senza dubbio un giovane promettente che rappresenta il meglio della scuola luinese dove sono certi che continuerà a distinguersi e a brillare nel mondo accademico e professionale.