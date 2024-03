Torna 100 all’ora, la maratona di indoor cycling per Unicef è a Castiglione Olona

Si chiama “100 all’ora” la maratona di indoor cycling aperta a tutti per raccogliere fondi a favore di Unicef che quest’anno giunge alla quarta edizione.

Il 23 marzo, dalle 16:00 alle 22:00, presso il centro sportivo Le Officine di Via Cortina D’Ampezzo 737 a Castiglione Olona, si terrà la long ride di Indoor Cycling aperta a tutti con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere all’ente no profit che si occupa della difesa dei bambini.

50 bike aspettano chi vorrà cimentarsi. Per 6 ore, suddivise in sessioni da un’ora l’una, vi faranno pedalare a ritmo

di musica guidati dai migliori istruttori della provincia. Le quote di partecipazione saranno interamente devolute ad UNICEF (Fondazione ETS).

L’ evento raggrupperà al suo interno svariate attività del territorio e non, che condividono con gli organizzatori i valori di solidarietà e beneficenza alla base di questa maratona solidale.

Per informazioni e prenotazioni contattare: infoforgiamobenessere@gmail.com – tel.333 8699293