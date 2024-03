Torna “Cortesie per gli ospiti” e festeggia la ventesima edizione, con chef Roberto Valbuzzi e la novità di Tommaso Zorzi

La notizia è emersa durante la presentazione di “Real Time experience” la serata che ha presentato i dati e le novità del palinsesto 2024 di Real Time, a cui la popolare trasmissione appartiene: la stagione 2024 di “Cortesie per gli ospiti” (Banijay Italia), è quella del ventesimo anniversario, che la pone tra i programmi storici del canale, nato nello stesso anno, il 2005.

La nuova e speciale edizione partirà il 25 marzo alle 20.20 e lancerà un nuovo ed inedito trio di giudici. Niente paura però: il “nostro” Roberto Valbuzzi resterà in sella a giudicare il menu, cosi come Csaba dalla Zorza, esperta di arte del ricevere, giudicherà mise en place e galateo. Per entrambi, si tratta dell’11esima stagione consecutiva come giudice della popolare trasmissione.

A cambiare sarà chi si occupa di home style, e giudicherà l’aspetto e la presentazione della casa: ad entrare nel team sarà Tommaso Zorzi, già vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, conduttore e opinionista, che qui avrà il compito di valutare l’atmosfera della case in gara nella nuova categoria home style.

NUMERI IN CRESCITA PER REAL TIME

Punto di forza dell’ecosistema Warner Bros. Discovery, Real Time è il canale che ha cambiato il modo in cui la TV parla alle donne: un canale cool che fa tendenza intercettando i piccoli e grandi temi della società di oggi, offrendo al pubblico la possibilità di identificarsi con quelle storie o di lasciarsene affascinare, e con una sensibilità speciale nel puntare su volti inediti che ben presto diventano veri e propri fenomeni.

La serata “Real time experience” che ha fatto il punto della programmazione, ha potuto dare anche alcuni dati statistici significativi per il canale. Dopo una chiusura d’anno molto positiva, gli ascolti di Real Time si stanno consolidando anche per il 2024: nel primo trimestre Real Time registra il miglior avvio d’anno dal 2017, segnando l’1,5% di share nelle 24 ore (+24% rispetto allo stesso periodo del 2023), che sale al 2,8% sulle donne 15-54 anni (8° canale nazionale sul target con una crescita del +34%), mentre in prime time Real Time si conferma 10° canale nazionale con oltre l’1,7% di share (+58% rispetto al 2023), segnando la miglior partenza d’anno di sempre.