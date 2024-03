Tornano le conferenze di RestauriRari: a Cairate cultura e tecnologia per salvare il patrimonio artistico

Torna una nuova edizione di “RestauriRari” il ciclo di incontro sul restauro organizzato dalla Pro Loco di Cairate in collaborazione con la Proloco di Olgiate Olona.

Il progetto, che porta la firma di Agostino Alloro, compie quest’anno 10 anni e con un programma davvero articolato e il patrocinio di enti come la Provincia di Varese, la Cna-Confederazione nazionale dell’artigianato, l’Unione nazionale delle Pro loco d’Italia e dell’Ordine degli architetti di Varese, si conferma come uno degli eventi di primo piano per gli operatori del settore, di grande interesse anche per il pubblico.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 29 marzo a Cairate con un incontro dal titolo “Proloco Pro Arte – Il ruolo delle Proloco lombarde nel recupero del patrimonio culturale delle Marche”, dove verrà illustrato tra l’altro l’intervento sul crocifisso romanico di Arquata del Tronto dopo il terremoto del 2016. Relatrici Carola Cipriani e Isabella Pirola, introduce Pietro Segalini, presidente dell’Unione nazionale Proloco d’Italia del Lombardia.

I prossimi appuntamenti saranno il 5 aprile sempre a Cairate con “Il Pallone di Napoleone”, sul restauro del più antico cimelio aeronautico; il 19 aprile sempre a Cairate con “Metaverse Mapod4D e scheletri antichi: prospettive di conservazione, restauro e divulgazione digitale” con Alessandra Mazzucchi e Pietro Taglioretti.

Il 10 maggio l’incontro sarà su “Punti di luce – Il laser e le sue applicazioni per i beni culturali”, con Alessandro Zanini. Nel pomeriggio stage tecnico presso il teatrino di Villa Gonzaga. Ultimo incontro il 24 maggio con “La palma di Federico Borromeo – Studio restauro e restituzione di una scultura-fontana seicentesca in lega di rame” con i restauratori Marco Demmelbauer e Maria Gargano.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. Gli incontri di Cairate si terranno nell’auditorium ex chiesa dei santi Ambrogio e Martino, in piazza libertà 10, mentre ad Olgiate Olona al Teatrino di Villa Gonzaga in via Luigia Greppi 4.

Gli incontri prevedono crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti.

Qui la locandina con i dettagli del programma