Tornano le “mitiche in piazza”, domenica mattina Varese si riempie di auto storiche

Confermato per domenica 24 marzo dalle ore 9.30 alle 12 il ritorno a Varese di Mitiche in Piazza. Si tratta di un raduno gratuito e libero a tutti i possessori di auto storiche nella centralissima Piazza Repubblica.

Coordina l’evento il Club Auto Moto Storiche Varese, federato ASI, che invita soci, amici e collezionisti con tutti con veicoli di oltre 20 anni. I Commissari tecnici di club Vams sono a disposizione, gratuitamente, per fornire utili consigli ai presenti essenzialmente per tre scopi preziosi: analisi del veicolo per giungere al rilascio delle certificazioni ASI; consigli per procedere a restauri conservativi dei veicoli storici nel pieno rispetto dell’originalità dei mezzi; pura conservazione, ricevendo indicazioni utili Commissari esperti in materia.

In caso di maltempo l’evento viene annullato. Si entra in piazza dalle ore 9 alle 10.30 e nessuno può lasciare la piazza prima delle ore 12. Alle ore 11.30 verranno consegnate dai vertici del club VAMS le TARGHE ORO ASI, il Certificato d’Identità che è la massima certificazione in Italia. E’ possibile procedere alla vendita – scambio tra privati.