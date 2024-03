Si dà fuoco in macchina a Golasecca: gravissimo. Ustionate nel rogo moglie e figlia

Una persona è rimasta ustionata in modo grave e altre due in maniera più leggera in seguito a un incendio che ha completamente bruciato due automobili a Golasecca. Le fiamme si sono sviluppate in via Giacomo Puccini, non lontano dalla strada provinciale che attraversa il paese.

A dare il via all’incendio è stato un uomo di 50 anni che si è cosparso di benzina all’interno di una vettura e si è dato fuoco: le sue condizioni sono molto gravi e per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale al Niguarda di Milano con l’elisoccorso, arrivato sul posto.

Le due persone ustionate in maniera meno grave sono le familiari dell’uomo, la moglie di 42 anni e la figlia di 13, accorse sul posto. Le due hanno tentato di soccorrere il 50enne ma hanno riportato a loro volta bruciature: sono state trasportate all’ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto sono giunti numerosi mezzi di soccorso: oltre all’elicottero, anche uomini e veicoli dei Vigili del Fuoco (compresa un’autobotte dal distaccamento di Busto), ambulanze e automedica del 118 e pattuglie dei Carabinieri.

Le vetture bruciate nel rogo sono un Fiat Doblò e una Fiat Panda alimentata a metano, parcheggiate l’una accanto all’altra.

Articolo aggiornato alle 8.15 di martedì 26 marzo