Tre torri residenziali e una nuova attività commerciale nell’ex Parma di Saronno

Tre edifici residenziali, un edificio commerciale, un’area verde e un’area parcheggio a servizio delle nuove residenze.

Sono gli elementi principali previsti nel piano attuativo dell’ex Parma (Ambito ATUab7), l’area presente a Saronno, compresa tra via Marconi, il PalaExbo e uno spazio verde pubblico verso via Piave e via Monte Grappa, un tempo sede della ditta “Parma Antonio & Figli S.p.a.”, ormai da molti anni abbandonata.

La Giunta Airoldi ha infatti approvato il piano attuativo lo scorso 22 febbraio. L’area, di proprietà della società saronnese Sarcom Srl, è di circa 18 mila metri quadrati.

Il progetto prevede nella parte più a nord dell’area la realizzazione di tre edifici a destinazione residenziale, di 12 piani fuoriterra e 2 piani interrati da destinare ad autorimesse e con tre accessi carrai, due dalla via Marconi e uno dalla via Montegrappa. Le tre torri verranno realizzate nell’ambito di un’area di pertinenza con spazi a verde e aree comuni.

Nella zona a sud è invece previsto l’insediamento di un’attività commerciale, supermercato alimentare assimilabile a una media struttura di vendita.

La relazione allegata alla delibera della Giunta comunale, indica due possibili fasi per la realizzazione del piano: la fase 1 prevederebbe la realizzazione dell’attività commerciale e in una seconda fase la realizzazione delle tre torri residenziali.

Come detto, il piano prevede anche un incrementati dei parcheggi verso la via Piave, funzionali alla nuova attività commerciale e al PalaExbo, nuovi parcheggi verso la via Montegrappa, utili ai tre nuovi edifici residenziali, alla scuola materna di via Montesanto e all’edificio dell’Agenzia delle Entrate sulla via Marconi.

“Il progetto prevede il miglioramento delle aree già destinate a servizi di interesse pubblico e comprese nell’area di intervento – si legge nella relazione del progetto -. I parcheggi vengono incrementati, l’area verde viene ampliata significativamente assumendo una identità molto importante, l’esistente area cani rimane inalterata e i parcheggi a servizio dell’impianto sportivo esistente PalaEXBO, oggi spesso in sofferenza, vengono incrementati”.

In foto, le attuali condizioni dell’ex Parma dopo gli abbattimenti

Critico verso il piano attuativo è il gruppo di minoranza Obiettivo Saronno, che in un lungo comunicato ha criticato la scelta della Giunta Airoldi. “L’amministrazione Airoldi/Gilli, infatti, porta in giunta, senza dibattito in consiglio comunale o nelle commissioni, il nuovo piano attuativo dell’area “ex Parma-via Marconi”, per il quale i saronnesi troveranno diverse “sorprese” nell’uovo di Pasqua offerto dal sindaco – scrivono -. Dal piano, infatti, oltre alla costruzione di tre mega-torri di 12 piani ed alla suddetta superficie commerciale, si evince che il proprietario non dovrà versare nemmeno un euro di oneri di urbanizzazione alle casse comunali, per lavori che in realtà non saranno di pubblica utilità per la città ma solo per rendere più accessibili e servite le nuove costruzioni”.