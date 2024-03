Troppi suicidi in carcere, scioperano in tutta Italia gli avvocati penalisti

«Il numero dei suicidi nelle carceri dimostra che servono interventi urgenti». Lo affermano gli avvocati penalisti che hanno organizzato attraverso le Camere Penali uno sciopero a livello nazionale. Anche a Varese sono attese alte percentuali di adesioni alla manifestazione, attraverso lo strumento dell’“astensione“ dalle udienze.

«È importante ed indispensabile affrontare il problema immediatamente e con urgenza. Tutto questo va fatto per rispetto dei valori della nostra Costituzione, per rispetto di chi negli istituti carceri è detenuto e per chi vi lavora», dicono i penalisti. Lunedì l’ultimo, ennesimo monito del Presidente Mattarella su quella che ormai è una vera e propria emergenza che la Politica non può più continuare ad ignorare con risposte evasive e non concrete nell’immediatezza.

A Roma oggi, mercoledì 20 marzo, in Piazza dei Santi Apostoli, dalle ore 14.00, si terrà la manifestazione nazionale organizzata dall’Unione Camere Penali per dare voce a tutti coloro che non possono parlare per denunciare questa strage in atto, affinché si possa realizzare, tutti insieme, l’obiettivo di arrestare con efficacia il terribile fenomeno dei suicidi in carcere.

Tante le partecipazioni dei rappresentanti della politica, tra cui Roberto Giachetti, Maria Elena Boschi, Raffaella Paita, Dafne Musolino, Maria Chiara Gadda, Silvia Fregolent, Marietta Tidei e Luciano Nobili di Italia Viva, Deborah Serracchiani, Anna Rossomando, Federico Gianassi, Michela Di Biase e Alfredo Bazoli del Partito Democratico, Enrico Costa e Maria Stella Gelmini di Azione, Riccardo Magi di +Europa, Tommaso Calderone e Pierantonio Zanettin di Forza Italia, Elisabetta Rampelli per il Partito Radicale. È stato invitato il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Tantissime le adesioni e numerosi gli interventi previsti, dal Consiglio Nazionale Forense a OCF, dall’ufficio del Garante dei Detenuti con l’Avv. Irma Conti alle associazioni che da anni si occupano di carcere o comunque sensibili ai valori costituzionali, tra cui Nessuno Tocchi Caino con Rita Bernardini e Sergio D’Elia, Antigone con Patrizio Gonella, Sbarre di Zucchero, Extrema Ratio, Arci e tante altre.

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE MATTARELLA PER IL 207° DI FONDAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA