Ubriaco a Lavena Ponte Tresa molesta minori: arrestato dai carabinieri

Ancora violenze di ubriachi contro le forze dell’ordine, questa volta oltre alle divise però, nel mirino di chi aveva alzato il gomito c’erano anche dei minori. Il fatto è successo sabato notte – prime ore di domenica – a Lavena Ponte Tresa dove un uomo di origini polacche, in evidente stato di ebbrezza avrebbe prima molestato alcuni minori, con palpeggiamenti e attenzioni morbose, per poi inveire contro i carabinieri.

Era stato difatti chiamato il 112 proprio per cercare di mettere un freno all’uomo, che alla vista delle divise ha dato in escandescenze aggredendo la pattuglia. Un gesto che ha indotto i militari a far scattare l’arresto in flagranza di reato. In manette e a bordo dell’auto di servizio lo straniero ha raggiunto così la camera di sicurezza: verrà giudicato lunedì mattina per direttissima in tribunale a Varese.

Quello di sabato notte è il secondo arresto legato ai comportamenti di persone in balia dell’alcool avvenuto da parte dei carabinieri della Compagnia di Luino nell’ultima settimana: lunedì scorso toccò ad un 41enne venir ammanettato a Colmegna dopo aver dato in escandescenze e aver colpito con pugni e calci gli uomini della pattuglia intervenuti; intemperanze che sono proseguire in caserma dove l’artigiano, fuori di sé, ha scardinato una porta.