“Un attacco di cuore dopo una seduta di radioterapia, mio papà salvato dai medici di Varese”

Buonasera VareseNews.

Tramite voi volevamo ringraziare il reparto oncologia, radioterapia, urologia, rianimatori e i dottori del ps dell’ospedale del circolo di Varese.

Il 28/03/2023 mio papà dopo una seduta di radioterapia nell’uscire dal reparto ha avuto un attacco cardiaco.

Le infermiere dell’oncologia e della radioterapia che stavano facendo pausa si sono accorte degli strani movimenti di mio papà e si sono sono subito avvicinate per fare il massaggio cardiaco. Quel massaggio e quella preghiera dell’infermiera che lo seguiva in radioterapia gli hanno salvato la vita. Sono state fondamentali loro come le persone che erano di turno al ps che ci hanno avvisato e cercato di calmare al momento della chiamata.

Grazie a tutti loro mio papà ha ricominciato a vivere ed è qui con noi. È vero è il loro lavoro ma non è così scontato. Questa umanità ci fa avere più fiducia nel futuro.

Roberta