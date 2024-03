Un condominio di Castellanza in rivolta contro il bar che si trasforma in discoteca: “È illegale”

Un cittadino di Castellanza residente nel condominio Alba in Via Cairoli, 16 – Castellanza – ci scrive per portare alla luce una situazione poco chiara e – a suo dire – ancora irrisolta, che riguarda un noto locale che ha sede proprio ai livelli di piano terra e piano interrato del condominio: «Vorremmo portare l’attenzione sul fatto che malgrado tutto quanto sia stato già detto e soprattutto quanto promesso dal sindaco e dal Comune fin dal novembre dello scorso anno e successivamente in febbraio».

Secondo il residente l’amministrazione aveva promesso ulteriori sopralluoghi per verificare le presunte irregolarità del locale «ma – scrive – ad oggi nulla è ancora cambiato e il locale continua ad esercitare attività illecita ed abusiva di intrattenimento e discoteca».

I condomini, ormai esasperati dalla situazione, sostengono che il 17 febbraio scorso ci sarebbe stata un‘ispezione nel locale da parte di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale: sostengono che sono state riscontrate gravi irregolarità, «ma inspiegabilmente tutto è poi continuato apparentemente come prima, ovvero ogni week-end il locale svolge attività di intrattenimento pubblico e presumibilmente di discoteca addirittura continuando a pubblicare foto e video molto esplicativi degli eventi che si svolgono puntualmente ( facilmente reperibili su Instagram e Telegram)».

I residenti se la prendono con il primo cittadino in quanto sostengono di non aver ricevuto nessun tipo di risposta concreta ai loro quesiti, ovvero: «Perché il locale è ancora aperto e continua ad esercitare attività non consentitegli da leggi e regolamenti? Temiamo che ci possa essere un conflitto di competenze tra le autorità portando ad un sostanziale immobilismo di cui il locale sta apertamente approfittando con tutte le gravi conseguenze negative per il nostro Condominio e l’intero vicinato».