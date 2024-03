Un masso si stacca sulla Statale Regina in provincia di Como, sul posto i vigili del fuoco

Paura questa mattina per un masso staccatosi dalle montagne in provincia di Como e che ha investito in pieno una strada.

L’allarme è scattato venerdì mattina attorno alle ore 07:00 circa a Brienno. La chiamata al 112 ha attivato un intervento di soccorso tecnico lungo SS Nuova Regina per caduta grosso masso sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra hanno liberato la strada dal masso e messo in sicurezza l’area.

Non si segnalano persone coinvolte. Effettuate le verifiche finalizzate al ripristino della viabilità