Un nuovo laboratorio elio fisico per il Centro didattico scientifico nel Parco Pineta. I lavori per la nuova sala stanno arrivando al termine e serviranno soprattutto a rendere più suggestivo e affascinante il percorso didattico all’interno dell’Osservatorio Astronomico e dell’EcoPlanetario. Le novità di questa ristrutturazione, che renderà il percorso scientifico più coinvolgente, saranno presentate per la prima volta il 14 aprile al Centro Didattico Scientifico durante la “Giornata degli aquiloni”, quando saranno distrutti kit di aquiloni a tutti i presenti.

I nuovi allestimenti del Centro didattico riguardano un percorso affascinante con cui i piccoli visitatori delle scuole potranno comprendere meglio il sole e le stelle, anche con un’accoglienza più vicina a una rappresentazione coinvolgente, come se fossero dentro un’astronave ispirata a Jules Verne, uno dei padri dei romanzi di fantascienza. Ed è proprio Jules Verne, interpretato da un attore, che accoglierà bambini e ragazzi all’ingresso dell’EcoPlanetario, con dei video realizzati appositamente per interagire con gli esperti che accompagneranno gli studenti nel loro percorso. Ma non solo: il nuovo laboratorio Elio Fisico è stato rimodernato in maniera tale che sia tutto gestibile tramite tablet portando i ragazzi dentro i fenomeni del sole e delle stelle.

«Questo rinnovamento della proposta didattica lo abbiamo voluto per dare modo agli studenti di approcciare ancora meglio il sole e gli effetti sulla terra – spiega il presidente del Parco Pineta, Mario Clerici -. Un discorso emozionale per invitare con più appeal i ragazzi a conoscere le stelle. Sono stati riorganizzati gli spazi per una migliore fruizione con gli studenti che ogni giorno frequentano la nostra struttura».

Infatti, tutti i giorni al Centro didattico Scientifico arrivano diverse classi delle scuole di ogni ordine e grado, non solo dalla provincia di Varese, ma anche da tutta la Lombardia. «Questo rinnovamento che presenteremo il 14 aprile è un nuovo importante elemento per qualificare una struttura che si conferma sempre più di prim’ordine – conclude Clerici -, tanto che ormai gli studenti che ci vengono a trovare sono più 10mila ogni anno scolastico, da tutta la regione».