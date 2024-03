Un “pigiama party” di letture per la scuola dell’infanzia “Sabin” di Malnate

È stata una serata speciale quella della scuola dell’infanzia “Sabin” di Gurone, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Malnate. I bambini di 4 e 5 anni sono stati coinvolti in una serata di letture, rigorosamente in pigiama e con il proprio peluche preferito.

«La lettura – spiegano le maestre della scuola – è un’attività fondamentale per i bambini, che ha molteplici benefici per il loro sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. Avvicinare i bambini, fin dalla più tenera età, al piacere della lettura e dell’ascolto di storie, favole, racconti significa creare un ambiente in cui i bambini possono esplorare libri e storie in modo divertente e coinvolgente. Leggere insieme crea momenti di intimità e condivisione che suscitano legami emozionali preziosi per la crescita emotiva dei bambini. Leggere un libro significa infatti comunicare con il bambino attraverso immagini, in un linguaggio chiaro, ricco e suggestivo».

Da molti anni i bambini della “Sabin” attuano il prestito libri grazie all’allestimento della biblioteca scolastica inserito all’interno del progetto “Biblioteca… leggiamo insieme”, e quest’anno l’offerta è stata ampliata grazie a queste serata speciale, soprattutto per i piccoli alunni.

I bambini di 4 e 5 anni, accompagnati dai genitori, hanno assistito alla lettura di alcune storie raccontate dai volontari di “Nati per Leggere”. In pigiama, con cuscino e peluche, sono stati accolti in salone in un’atmosfera suggestiva a lume di candela e con sottofondo musicale. Le storie, scelte con attenzione dai volontari di “Nati per leggere” e dalle insegnanti, hanno catturato l’attenzione di grandi e piccini.

A fine serata i piccoli spettatori, proprio come l’ultima storia ascoltata, hanno accolto l’invito a lasciare i propri peluche nella biblioteca scolastica e, per magia, durante la notte, i peluche si sono animati. Al rientro a scuola i bambini hanno trovato una inaspettata sorpresa.