Un pomeriggio letterario con “Nove Racconti” organizzato dall’Auser di Busto Arsizio

Sarà un pomeriggio letterario all’insegna dell’ascolto e dello scambio di idee quello organizzato da Auser, non nuova ad allestire giornate di questo tipo.

L’appuntamento si terrà giovedì 4 aprile alle 15.30 nella sede Auser di Busto Arsizio, in via Volta 5, e riguarderà la lettura di brani tratti da “Nove racconti” di Jerome David Salinger, celebre scrittore statunitense.

Come tutti gli incontri di Auser la partecipazione è gratuita in quanto si avvale del contributo volontario: “Favorire la cittadinanza consapevole, l’invecchiamento attivo e l’incontro intergenerazionale” è questo lo scopo di Auser Busto Arsizio, da sempre impegnata in attività di promozione sociale.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0331 320942 oppure scrivere a auserbustoarsizio@gmail.com Pagina Facebook: Auser Insieme Busto Arsizio