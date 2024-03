“Un viaggio diverso, una uguale memoria”: all’Isis di Luino una lezione dello storico Tedeschi

Il Comitato “In treno per la memoria” spinto dall’impegno nei confronti dei giovani e della comunità, nella persona del Segretario Confederale della CISL dei Laghi Albino Gentile, in intesa con la CGIL Varese, ha proposto all’Istituto “Città di Luino – Carlo Volontè”, di partecipare con un gruppo di studenti e studentesse accompagnate da docenti formati, all’iniziativa “Un viaggio diverso una uguale memoria” Memoriali di Mauthausen, Gusen, Castello di Hartheim dal 22 al 25 marzo, evento che ha ricevuto in data 8 febbraio il patrocinio da parte della Presidenza della Repubblica per l’edizione 2024.

Il percorso formativo prevede: un percorso didattico per le scuole (corso online per i docenti accompagnatori e interessati), un percorso didattico a scuola per docenti e studenti, il viaggio a Mauthausen, Gunsene Hartheim come occasione per affrontare la storia confrontandosi con le tracce materiali lasciate dal passato e costruire una memoria consapevole e successivamente momenti di restituzione dell’esperienza alla comunità scolastica e territoriale.

Nei mesi dicembre e gennaio si è tenuto il corso per i docenti che attraverso le lezioni degli esperti Eric Gobetti, Elena Pirazzoli, Claudio Dellavalle, Sara Zanisi hanno approfondito le tematiche: una memoria rimossa, il colonialismo italiano, i luoghi e la memoria, lavoro, scioperi, deportazione e lavorare sulle biografie tra oralità e testimonianza.

Il 26 febbraio il prof. E. Tedeschi, storico referente della Fondazione Memoria della Deportazione ha incontrato gli studenti e le studentesse delle classi seconde del corso automazione – informatica e della classe 5° elettronica automazione, i docenti M. Comeglio, F. Spertini e A. Vanni per la lezione “ In treno per la memoria. Formazione per il viaggio a Mauthausen, Gunsen e il Castello di Hartheim”.

Dopo aver presentato le persecuzioni naziste come storia plurale, Tedeschi ha ricordato il lungo elenco delle vittime dei crimini nazisti: disabili, oppositori politici, “asociali”, testimoni di Geova, omosessuali, prigionieri di guerra, partigiani, civili dei territori occupati, rom e minoranze etniche, ebrei e la testimonianza di Liliana Segre, bambina espulsa dalla scuola. Operaia – schiava nella deportazione che poi ha “conosciuto di nuovo la libertà”.

Lo storico ha poi fornito linee guida e coordinate storico – culturali fondamentali per la affrontare la visita ai campi di deportazione oggetto del viaggio, coinvolgendo le classi e i docenti presenti in una tavola rotonda finale di domande, riflessioni e interventi di forte intensità emotiva che ci ha confermato come per questa giovane generazione di ragazzi e ragazze, con le parole di Primo Levi, “ se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.