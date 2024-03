Una giornata per pulire insieme boschi e prati di Castiglione Olona

Sabato 6 aprile, il Comune di Castiglione Olona ha organizzato un evento ecologico per coinvolgere i cittadini nella pulizia del proprio territorio e nella sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti nei boschi e nelle aree verdi. Il ritrovo sarà alle ore 14 al centro socio-educativo “Il Girasole” in Via delle Madonne 10 nella frazione di Gornate Superiore.

Durante l’attività di pulizia, i partecipanti saranno supportati dalle guardie ecologiche volontarie (Gev) e dalla Protezione civile di Castiglione Olona. Al termine, verrà offerto un rinfresco presso il lavatoio di Caronno Corbellaro. Ai partecipanti è consigliato di indossare calzature idonee e guanti da lavoro.