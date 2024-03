Una macchina elettrica in più per il comune di Varese, grazie a uno sponsor

Il Comune di Varese ha un nuovo veicolo totalmente elettrico per gli spostamenti di servizio.

La vettura, una Fiat 600 elettrica, è stata consegnata questa mattina dall’azienda Marelli & Pozzi di Varese, che l’ha data in concessione gratuita all’amministrazione in seguito a un’iniziativa pubblica che incoraggia gli sponsor a mettere a disposizione del Comune, a titolo gratuito, veicoli elettrici da usare per servizi istituzionali.

«Ringrazio l’azienda – ha detto il sindaco Davide Galimberti – perché potremo usare quest’automobile per gli spostamenti legati alle attività comunali. Anche con questa iniziativa proseguiamo il nostro impegno per la sostenibilità che vede anche il posizionamento di nuove colonnine per la ricarica, oltre al recente acquisto di 10 autobus elettrici del trasporto pubblico. Varese sta facendo un grande sforzo verso la transizione ecologica, anche grazie alla sensibilità dei cittadini».

«Per noi è un prestigio consegnare questa vettura al Comune – ha detto il titolare della concessionaria, Massimo Pozzi – perché è anche un connubio di lavoro pubblico e privato. Questa partnership non solo mette in luce l’impegno di entrambe le parti verso un futuro più sostenibile, ma sottolinea anche l’importanza di adottare veicoli elettrici per ridurre l’impatto ambientale del trasporto urbano».