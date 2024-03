Una pedalata cicloturistica in occasione di Agrivarese

In occasione della manifestazione Agrivarese, che si terrà ai Giardini Estensi di Varese il 7 Aprile, l’Associazione Varese BikeGuide, in collaborazione con #varesedoyoubike di Camera di Commercio di Varese, organizza una cicloturistica Gravel e una Randonnée. Una pedalata di 62 chilometri, su percorsi differenziati su strada e fuoristrada, su tracciati inediti disegnati nell’alto Varesotto.

L’evento sarà naturalmente anche l’occasione per assaporare alcuni dei prodotti della provincia di Varese. Il programma prevede il ritrovo in via Sacco a Varese alle ore 8.15 e la partenza, singola o in piccoli gruppi, dalle ore 8.30 alle ore 9.30.

Per assicurarsi l’adesione a prezzo ridotto (Euro 15) e ritirare direttamente il pacco gara è possibile rivolgersi a: Cicli Botteon Cocquio Trevisago, EBS Gavirate, Cicli Ambrosini Varese, MC Bici Varese a Buguggiate, Crema Bike Somma Lombardo, La Bottega del Romeo Ispra, Bicitime Gallarate e Macchi Cicli Mornago. E’ inoltre possibile effettuare l’iscrizione su www.varesebikeguide.it Varese, 18 marzo 2024

Nella foto un passaggio suggestivo della pedalata.