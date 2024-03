Una serata con l’associazione Aiart per parlare di Intelligenza Artificiale

L’Associazione Cittadini Mediali organizza un incontro rivolto a educatori e insegnanti di ogni ordine e grado che si propone di affrontare uno dei temi più dibattuti in ambito educativo-didattico e formativo di questo periodo storico

Aiart, Associazione Cittadini Mediali, organizza un incontro rivolto in particolare a educatori e insegnanti di ogni ordine e grado che si propone di affrontare uno dei temi più dibattuti in ambito educativo-didattico e formativo di questo periodo storico: la presa di consapevolezza delle nuove sfide e delle domande etiche conseguenti l’avanzamento dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana.

Le nostre macchine sono diventate sempre più capaci di apprendere, adattarsi e risolvere problemi, azioni che una volta erano riservate esclusivamente agli esseri umani, trasformando ogni aspetto delle nostre vite: dalle economie alla comprensione stessa di ciò che significa essere intelligenti.

I relatori individuati sono tutti di alto profilo e sapranno creare momenti di riflessione condivisa con i partecipanti.

Il dottor Giacomo Boncompagni dell’Università di Firenze e Vicepresidente AIART della regione Marche, spiegherà le novità e i cambiamenti nel mondo socio-economico e dell’informazione che produrrà l’Intelligenza Artificiale.

La professoressa Maria Cristina Farioli dell’Università Cattolica di Milano illustrerà un percorso attraverso il quale si vuole dimostrare che, una volta noto l’oggetto e indirizzate eventuali paure di mondi dispotici, siamo di fronte a una grande opportunità che è anche un grande cambiamento per cui dobbiamo essere preparati. Cercando di rendere consapevoli di cosa sia l’Intelligenza Artificiale, porterà i presenti a chiedersi non solo cosa si può fare con l’Intelligenza Artificiale, ma anche cosa si dovrebbe fare per migliorare la vita delle persone.

L’intervento della dottoressa Stefania Baggio dell’Università Cattolica di Milano ha l’obiettivo di dimostrare le diverse opportunità offerte da questo tipo di tecnologia nel campo della generazione musicale, un ambito dove è tradizionalmente il talento umano a prevalere.

L’incontro vedrà inoltre la presenza del Presidente Nazionale di Aiart Giovanni Baggio e della dottoressa Patriza Bianchi di Educational Team.

L’incontro si terrà il prossimo 6 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’Istituto De Filippi di Varese.

L’iniziativa, coordinata da Marinella Molinari e Marcello Soprani (rispettivamente presidente provinciale e regionale di Aiart), presenta quindi le migliori premesse per una proposta formativa di qualità e per i futuri sviluppi dell’associazione promotrice sul nostro territorio.

L’evento verrà proposto in presenza ed è possibile iscriversi fino al 4 aprile accedendo al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhem2jHr2C8qBHq1K9vFao2DqGLe_aaNiY7JS6TQzEnZ0vg/viewform