“Una vacanza in Italia? Scegliete i laghi del Nord”

Viaggiatori in crescita dal Lario al Garda, dal Verbano agli splendidi scenari del Lago d’Orta: i numeri del turismo sui laghi fanno ben sperare da tempo, nonostante la battuta d’arresto (ben supportata) data dal periodo della pandemia. Una potenzialità, confermata dalla presenza importante di viaggiatori stranieri provenienti da tutto il mondo, che ha spinto camere di commercio ed enti di promozione turistica del Nord Italia, tra cui anche gli enti camerali di Varese e dell’Alto Piemonte, a mettere insieme gli sforzi per promuovere la vacanza sui laghi nel Bel Paese, come un’unica destinazione articolata con un’idea che supera i confini amministrativi. È nata con questa finalità la Borsa internazionale dei laghi del Nord Italia, l’evento che si terrà quest’anno sulle rive del lago di Como dal 20 al 24 marzo. Alle spalle ci sono gli ottimi risultati dell’edizione 2023, illustrati dal presidente della Camera di commercio dell’Alto Piemonte, Fabio Ravanelli, che aveva portato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore operatori del settore provenienti da 25 paesi stranieri.

Il programma della Borsa dei laghi è stato presentato questa mattina alla Camera di commercio di Como e Lecco (capofila del progetto) dal presidente dell’ente lariano, Marco Galiberti, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni coinvolti che uniscono Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino.

Un’occasione unica

I numeri dell’edizione 2024 sono importanti: arriveranno a Como per poi spostarsi anche oltre provincia 80 buyers internazionali e visitatori turistici. Saranno organizzati momenti di incontro e tour per illustrare l’offerta turistica. «Si tratta di un evento prestigioso – ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello – che racchiude l’attrattività di un grande territorio che presenta bellezze e caratteristiche uniche».

La manifestazione, divenuta un appuntamento annuale fisso, si svolge a rotazione sulle rive di ciascuno degli ambiti territoriali coinvolti e si sostanzia in un programma di workshop e di accoglienza funzionale alla promozione integrata dell’offerta turistica verso qualificati buyer internazionali.

Veicolare i flussi anche per evitare il sovraffollamento

Il primo obiettivo della Borsa dei laghi è quello di promuovere una destinazione turistica unitaria dei laghi in grado di competere con i grandi player globali. Ma non è l’unico. Alcune località, pensiamo ad esempio a quelle più rinomate del Lago di Como, soffrono durante la bella stagione di flussi turistici eccessivamente intensi, che rischiano di mettere in sofferenza i servizi e l’offerta al pubblico. Per questo tra le finalità degli organizzatori c’è anche la volontà di far scoprire luoghi altrettanto interessanti che ancora sono poco conosciuti e magari di farlo fuori stagione.

Gli enti promotori

La Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia è un evento, organizzato da Camera di Commercio di Como-Lecco, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio di Verona, Trentino Marketing S.r.l. e Visit Brescia, la Destination Management Organization della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, che offre un’occasione unica di incontro tra i principali operatori del turismo lacustre e promuove nuove opportunità di business e partnership.

Il format della Borsa

Il format dell’iniziativa prevede incontri B2B con gli operatori aderenti in luogo qualificato, l’effettuazione di un fam trip di una giornata nella destinazione ospitante e la successiva suddivisione dei buyer ospiti in gruppi per l’effettuazione di educational tour negli ulteriori due giorni sui territori partner.