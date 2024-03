Un’incursione nelle “ombre nere” del novecento nella stagione teatrale comunale di Varese

Il prossimo evento si terrà mercoledì 27 marzo alle 21 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, situato nel quartiere di Sant’Ambrogio, in via Lazzaro Papi 7

Terzo appuntamento con Palcoscenico Contemporaneo, la stagione di prosa del Comune di Varese.

Il prossimo evento si terrà mercoledì 27 marzo alle 21 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, situato nel quartiere di Sant’Ambrogio, in via Lazzaro Papi 7.

Il titolo dello spettacolo è ‘Qualcosa ci sta sognando – viaggio nella dark zone degli ultimi 100 anni’, un’opera di e con Manuela Gandini, talk performativo concepito come un’immersione nell’arte e nella vita dell’Europa dal 1929 ad oggi: un viaggio nel tempo tra i falsi dèi del Novecento, gli spettri del Nazismo, la propaganda di regime e le visioni surrealiste. Da un lato la magia nera del potere omologatore e totalitario, dall’altro il misticismo visionario dell’arte.

Monaco 1929, Eva Braun si spazzola i capelli sognando di diventare una diva o una grande fotografa. Intanto, a Parigi, Luis Buñuel, nel film “Un Chien Andalou”, affila un rasoio pronto a tagliare l’occhio di una donna aperto sul secolo breve. Il Novecento è una camera oscura dentro la quale sorgono le mura di Auschwitz, il fungo atomico, l’LSD, le solarizzazioni di Man Ray, il ‘68, la pecora Dolly, la morte dei Kennedy e la massificazione della Coca Cola e di Marilyn.

Da un lato, i totalitarismi impongono ordine, propaganda, obbedienza, morte, alimentando la banalità del male. Dall’altro, una danza androgina, nei territori leggeri e densi del Surrealismo, tramuta la tragedia in arte con potenti rituali volti a celebrare la vita al di là del bene e del male. Il racconto dell’amore bruciante, tossico e morboso di Eva Braun per il Führer si vaporizza il giorno del loro suicidio quando l’inviata di guerra Lee Miller, ex compagna di Man Ray, entra nell’appartamento di Hitler con gli anfibi infangati dalla terra di Dachau.

I biglietti, al costo di 10 euro, sono disponibili presso la biglietteria del MIV, Multisala Impero Varese (anche online), o presso l’Auditorium a partire da un’ora prima dello spettacolo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito del Comune di Varese.