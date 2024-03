UYBA a Bergamo sul filo del rasoio: la scossa in casa Busto sarà servita?

Nel pomeriggio di domenica 10 marzo la UYBA Busto Arsizio sarà impegnata al Pala Facchetti di Treviglio per la sfida contro le padrone di casa del Volley Bergamo di coach Bigarelli (inizio partita ore 17.00). Una partita fondamentale per le bustocche che stanno cercando di mettere al sicuro la permanenza in serie A1: sarà anche il primo match dopo l’esonero di Manuel Cichello seguito agli ultimi capitomboli, ma anche l’esordio da coach per Barbolini. Insomma, non mancano i motivi di interesse.

Dall’altra parte della rete le orobiche sono attualmente al penultimo posto in classifica, a -3 da Cuneo che sarà impegnata sul campo di Milano. Bergamo ce la metterà tutta per portare a casa tre punti che le permetterebbero di agganciare le piemontesi e giocarsi il tutto per tutto nelle ultime tre giornate (ricordiamo che Bergamo deve recuperare la partita contro Trento, posticipata dalla Lega al 20 marzo).

La UYBA ha bisogno di punti ma soprattutto deve risollevare il morale anche se non sarà semplice, visto quanto accaduto dopo il match contro Chieri. Questo avvicendamento in panchina rompe gli equilibri in un momento già complicato, quasi al termine di una stagione fatta di troppi momenti negativi e pochi raggi di sole. Ma è anche vero che una mossa così netta talvolta aiuta a trovare la scossa, almeno sul brevissimo periodo.

A Treviglio è previsto spettacolo, in campo ma anche fuori: Nobiltà Rossoblù e Amici delle Farfalle sono due gruppi di supporters che rappresentano un grande esempio di attaccamento alla propria squadra, anche negli anni e nelle circostanze più difficili. I tifosi biancorossi saranno presenti in un centinaio.

Così Rebecca Piva: «È arrivato il momento di giocarci il nostro campionato: sia domenica con Bergamo che la settimana successiva con Trento ci confronteremo con avversarie di livello pari o simile al nostro. Sarà l’occasione di far vedere l’atteggiamento giusto e di spingere tanto dal punto vista tecnico-tattico».

DIRETTAVN – Troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita di Treviglio nel liveblog sportivo della domenica di VareseNews, principalmente dedicato alla partita di basket tra Varese e Brindisi. Lo trovate CLICCANDO QUI.

Volley Bergamo 1991 – UYBA Volley Busto Arsizio Bergamo: 1 Bovo, 2 Fitzmorris, 3 Rozanski, 4 Butigan, 6 Cecchetto (L), 7 Da Silva, 9 Pasquino, 10 Cicola (L2), 11 Nervini, 13 Pistolesi, 18 Davyskiba, 19 Melandri, 23 Gennari. All. Bigarelli.

Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini, 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 19 Boldini. All. Barbolini.

Il programma (11a di ritorno): Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci; Wash4green Pinerolo – Trasportipesanti Casalmaggiore; Volley Bergamo 1991 – Uyba Volley Busto Arsizio; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Il Bisonte Firenze; Allianz Vero Volley Milano – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo; Aeroitalia Smi Roma – Itas Trentino.

Classifica: Conegliano 66 (23 – 0); Scandicci 55 (19 – 4); Milano 54 (19 – 4); Novara 53 (18 – 5); Chieri 42 (13 – 10); Pinerolo 34 (11 – 12); Vallefoglia 34 (11 – 12); Roma 32 (10 – 13); Casalmaggiore 25 (8 – 15); Firenze 24 (9 – 14); BUSTO ARSIZIO 21 (6 – 17); Cuneo 18 (7 – 16); Bergamo 15 (4 – 18); Trentino 7 (2 – 20).