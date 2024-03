Corso di aggiornamento professionale obbligatorio per amministratori di condominio al via il 12 aprile a Varese

Prenderà il via venerdì 12 aprile alle Ville Ponti di Varese il CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE obbligatorio per amministratori di condominio per l’anno formativo 2023/2024, ai sensi del D.M. 13/08/2024 n.140, attuativo dell’art.17bis disp. att. c. c., organizzato da ANACI Varese rivolto a tutti gli associati ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari).

Il corso di aggiornamento è obbligatorio e deve essere frequentato con cadenza annuale dagli amministratori di condominio, pena annullamento della nomina amministratore.

Il corso tratta elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

Responsabile scientifico

Avv. Eugenio Antonio Correale – Direttore Centro Studi ANACI Lombardia

Formatori

Area giuridica: Avv.ti Eugenio A. Correale, Pietro Maria Di Giovanni, Antonietta Fenisia Gallo, Riccardo Gallone, Laura Gussoni, Fausto Moscatelli, Carlo Patti, Giancarlo Turri, Gabriele Vecchioni;

Dott.ssa Debora Nogara; Area tecnica: Ing. Piercarlo Viterbo;

Dott. Luca Solari – Solari Assicurazioni; Area contabile: Dott.ssa Milena Leone, Dott. Marco Lombardozzi, Dott. Giuseppe Merello, Dott. Roberto Riva; Dott. Luigi Donzelli

Modalità di iscrizione disponibili sul sito internet www.anacivarese.it

Programma dei lavori

Primo modulo, venerdì 12 aprile dalle 14.30 alle 18.30

La coda dell’era Boonus/Superbonus: ultima puntata, cosa resta oggi

Secondo modulo, mercoledì 17 aprile, dalle 14.30 alle 18.30

Qualificazione dell’amministratore professionista, la nuova UNI 10801, le novità in tema di rendiconto

Terzo modulo, Venerdì 3 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (pausa pranzo offerta da ANACI Varese)

FOCUS: art. 1130 bis Codice Civile analizzato al microscopio, alla luce della UNI

Quarto modulo, giovedì 9 maggio, dalle 14.30 alle 18.30

L’iperspecializzazione in materia contabile e documentale. I registri obbligatori perfetti – aggiornamento 2024

Quinto modulo, sabato 11 maggio, dalle 9 alle 13

Il disagio della civiltà: il conflitto tra chi vuole innovare e chi si oppone