Varesina all’esame Crema, per la Castellanzese il derby con il Legnano

Il Girone B di Serie D torna in campo per le gare della trentaduesima giornata di campionato. Varesina e Castellanzese saranno in campo, entrambe, domenica 24 marzo alle 14.30. Le fenici ospiteranno al Varesina Stadium il Crema. La Castellanzese sarà impegnata nel derby salvezza contro il Legnano. Entrambe le compagini devono ripartire dopo le sconfitte rimediate la settimana scorsa.

VARESINA – CREMA

La squadra di mister Marco Spilli dovrà cercare di riscattarsi, nel migliore dei modi, la brutta sconfitta subita la settimana scorsa sul campo del Desenzano. Con i risultati maturati nell’ultimo turno, la classifica ha subito un altro stravolgimento. In testa al Girone B adesso c’è il Piacenza. I lupi hanno sfruttato le sconfitte di Caldiero e Arconatese, oltre a quella delle fenici. Gli emiliani hanno espugnato proprio lo stadio del Crema. La formazione cremasca occupa attualmente la penultima posizione in classifica in coabitazione con la Tritium. La sconfitta di domenica scorsa ha interrotto un periodo positivo per i panda. Dopo la partita persa contro la Clivense (27ma giornata), la società nerobianca ha optato per un cambio di guida tecnica. Al timone della squadra adesso c’è Michele Piccolo, subentrato ad Andrea Danesi. Sotto la guida del nuovo allenatore i cremini hanno ottenuto 7 punti in 4 partite, tra i quali spiccano i bottini pieni ottenuti contro Caldiero e Brusaporto. Nella gara di andata la Varesina si impose, in trasferta, per 1-0. La rete venne realizzata da capitan Gasparri.

CASTELLANZESE – LEGNANO

La Castellanzese e il Legnano si sfideranno domenica in un vero e proprio derby. Quella di domenica al “Provasi” sarà una partita molto delicata per entrambe le compagini, entrambe a caccia di punti salvezza. La Castellanzese deve cercare a tutti i costi di portare a casa dei punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza diretta. Il Legnano con un’eventuale vittoria avvicinerebbe la squadra neroverde. Tra le due compagini ci sono cinque punti di distanza. Per i neroverdi di mister Fiorenzo Roncari, la sfida di domenica sarà l’inizio di un trittico di gare che decideranno, probabilmente, le sorti lotta per il mantenimento della categoria. Infatti, dopo i lilla, la Castellanzese se la vedrà con Crema e Ponte San Pietro. Nell’ultima giornata i neroverdi sono usciti sconfitti dalla sfida contro la Pro Palazzolo. Invece, il Legnano ha ottenuto tre pesantissimi punti contro il fanalino di coda Ponte San Pietro. Nella partita di andata si aggiudicò l’intera posta in palio la squadra allenata da mister Gianluca Zattarin (2-1).