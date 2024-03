Visite a prezzi calmierati per i castellanzesi, rinnovata la convenzione tra Comune e Humanitas

Anche per il 2024, il Comune di Castellanza e l’ospedale Humanitas hanno rinnovato la convenzione che prevede agevolazioni -valide dal 31 marzo 2024 fino al 31 marzo 2025– per i residenti a Castellanza, oltre che per dipendenti e collaboratori comunali.

Come nel 2023, i cittadini avranno la possibilità di effettuare in ospedale visite ed esami in regime privato ad una tariffa agevolata. La convezione si applica alle visite specialistiche senza scelta nominativa del medico (80 €) e alle altre prestazioni ambulatoriali a tariffa agevolata.

«Visti i positivi riscontri ottenuti nel corso del 2023 con ben 655 accessi alle agevolazioni da parte di cittadini castellanzesi in 10 mesi, da marzo a dicembre, abbiamo deciso di comune accordo con Humanitas Mater Domini, di proseguire anche per il 2024 con questa convenzione. È l’ennesima testimonianza della nostra sensibilità verso i temi che riguardano la prevenzione e la salute dei nostri cittadini. Ringrazio ancora una volta Humanitas Mater Domini che dimostra la sua vicinanza al territorio che la ospita da oltre sessant’anni” dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini

«Anche quest’anno Humanitas Mater Domini rinnova la convenzione proposta dal Comune di Castellanza. Da sempre, la vicinanza ai cittadini e le esigenze del territorio guidano la crescita e l’attenzione del nostro ospedale. In questo mezzo secolo di storia, il nostro impegno verso la comunità si è concretizzato anche nell’essere parte attiva nell’ educazione sanitaria dei cittadini: oltre che con visite ed esami di prevenzione promosse da Ats e Regione, anche con iniziative come il corso di Primo Soccorso nelle scuole della Valle Olona e, presto, il ciclo di incontri “La salute in un talk” a cura dei nostri specialisti in occasione dei 50anni della città di Castellanza”, commenta Alex Carini, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini.

L’impegno nella prevenzione ed educazione sanitaria

Humanitas Mater Domini è da sessant’anni al servizio del territorio, con oltre 90mila visite ed esami all’anno, un Pronto Soccorso che accoglie 26mila persone, percorsi di cura personalizzati, approccio multidisciplinare alle terapie, innovazione tecnologica, servizi digitali, Ricerca e didattica per la formazione dei futuri professionisti della salute. Non solo. L’ospedale di Castellanza è da

sempre parte attiva nella prevenzione ed educazione sanitaria della popolazione. Ne è un esempio il Corso di Primo Soccorso rivolto alle studentesse e gli studenti delle scuole medie ed elementari del territorio.

Arrivato alla sua undicesima edizione e patrocinato dal Comune di Castellanza, il corso ha l’obiettivo di insegnare le principali manovre salva-vita alle giovani generazioni. L’incontro, che vede come docenti un team di infermieri di Humanitas Mater Domini, dal 2023 coinvolge anche alcuni studenti del corso di laurea triennale in Infermieristica della sede Humanitas University di Castellanza. Alla formazione delle nuove generazioni si affiancano gli eventi di prevenzione ed educazione sanitaria, che fanno parte di un fitto calendario di eventi che durante l’anno sono dedicati alla promozione di stili di vita corretti e alla prevenzione: dal 18 al 24 aprile, infatti, Humanitas Mater Domini, insieme ai centri medici Humanitas Medical Care del territorio, parteciperà con iniziative dedicate alla salute femminile all’Open Week Donna di “Fondazione Onda – Osservatorio Nazionale per la salute della donna e di genere”. Appuntamento ormai annuale, invece, sarà “Sorrisi in Rosa”, il Festival della prevenzione senologica di Humanitas che porterà anche quest’anno prevenzione gratuita sul territorio.