Vittoria d’orgoglio del Varese: Zazzi al 91′ firma il 2-1 sulla Sanremese

Un pomeriggio che si stava mettendo male per il Varese viene risolto da una perla di Zazzi su punizione al 91′ che segna il 2-1 sulla Sanremese e regala ai biancorossi tre punti importanti e belli, sia per le emozioni di una gara combattuta, sia perché frutto dell’orgoglio della squadra di mister Cotta, che regge bene dopo essere rimasta in inferiorità numerica al 10′ della ripressa – espulso Bernacchi per fallo da “ultimo uomo” -, attacca con convinzione e viene premiata con una vittoria che fa bene sia per la classifica, sia per il morale.

Bene Zazzi, entrato nella ripresa e decisivo con la sua punizione da tre punti, molto bene anche Mandelli e Vitofrancesco – rientrati oggi dal primo minuto dopo i rispettivi infortuni – che hanno fatto sentire il loro peso specifico nell’undici biancorosso. Ma note positive anche da Ortelli, che si sta confermando come una bella sorpresa. Da rivedere invece Ferrari, che dopo l’errore di Montjovet non è stato impeccabile sul gol di Ibe che ha pareggiato la contesa, e Bernacchi, che si è preso una espulsione – così come all’andata – ingenua e che poteva rovinare il pomeriggio biancorosso.

In graduatoria i biancorossi guadagnano una posizione, salgono al quarto posto ma non escono dalla zona playoff, per quanto possa contare. La lotta per le posizioni di vertice resta comunque molto serrata, con almeno cinque squadre pronte a scavalcarsi a vicenda al primo passo falso di una concorrente. Dopo la pausa per Pasqua ci saranno cinque gare – di cui tre trasferte – da sfruttare al massimo per ottenere la migliore posizione per gli spareggi. Il prossimo impegno, domenica 7 aprile, in casa del Derthona che cerca punti per la salvezza.

FISCHIO D’INIZIO

Per il turno che anticipa la Pasqua il Girone A di Serie D scende in campo, come da tradizione, di giovedì. Al “Franco Ossola” il Città di Varese ospita la Sanremese per cercare una vittoria – che manca da due gare – che riporterebbe i biancorossi in zona playoff. Mister Corrado Cotta recupera capitan Vitofrancesco e ripropone da titolare Lorenzo Mandelli dopo l’infortunio alla mano al centro della mediana. In attacco c’è Ortelli alle spalle di Di Maira e Banfi. La Sanremese invece vuole avvicinarsi alla salvezza matemarica e arriva a Masnago affamata di punti. La squadra di mister Gori scende in campo con un 3-4-1-2 che vede Gagliardi alle spalle di Ibe e Vassallo.

PRIMO TEMPO

Inizia al meglio la gara del Varese, che al 4′ passa in vantaggio: tiro sporco di Banfi che diventa un assist per Vitofrancesco che arriva di gran carriera sul secondo palo e insacca da pochi metri l’1-0. Il vantaggio biancorosso dura però solo pochi minuti perché al 10′ arriva il pareggio: Ibe controlla palla al limite dell’area, si gira e calcia all’angolino trovando impreparato Ferrari, che non raggiunge il pallone nonostante non sia un tiro irresistibile, L’inerzia passa così rapidamente a favore dei liguri che spingono e al 20′ colpiscono il palo con Nenci, che calcia al volo una ribattuta della difesa biancorossa dopo un corner; sulla ribattuta Vassallo mette in rete ma è in fuorigioco. Il pericolo risveglia i biancorossi che tornano in attacco e si fanno vedere al 26′ con un destro di Ortelli dai 20 metri che esce di poco. La gara poi si innervosisce, l’arbitro decide di fischiare tutto e il gioco ne risente. Di occasioni non ne capitano più e all’intervallo il risultato è di 1-1, con i biancorossi che imboccano il tunnel per gli spogliatoi con qualche parola da dire al direttore di gara.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, la ripresa parte su ritmi gradevoli anche se le due squadre non trovano soluzioni interessanti in attacco. Al 10′ però il Varese resta in 10: Bernacchi gestisce male un lancio lungo, si fa anticipare da Ibe e lo stende al limite dell’area. Cartellino rosso automatico e punizione pericolosa che però Gagliardi calcia sulla barriera. Il Varese reagisce bene, con Di Maira perscato in area due volta, prima da Perissinotto e poi da Malinverno, ma l’attaccante non trova la porta nelle due occasioni. La Sanremese però a campo da sfruttare e al 20′ con Lordkipanidze va vicina al gol, ma il mancino rasoterra dal limite dell’area esce di poco. I biancorossi però non si fanno schiacciare e dopo qualche minuto prendono campo e riescono anche a farsi pericolosi, come al 31′ quando Ortelli recupera palla a metà campo, scambia con Di Maira e serve Banfi che rientra e calcia di sinistro ma Bohli in tuffo riesce a parare. Nel finale sono ancora i biancorossi a rendersi più pericolosi: prima Lordikanidze in scivolata salva sul diagonale di Di Maira ben imbeccato da Mandelli, poi lo stesso attaccante si guadagna una punizione al limite dell’area. Della battuta si incarica Zazzi che disegna un arcobaleno perfetto che illumina il cielo grigio di Masnago e si insacca in rete per il 2-1 che fa esplodere di gioia il “Franco Ossola”. La Sanremese prova a rimettere in equilibrio la gara ma Ibe di testa manda a lato uno dei diversi angoli battuti e nel recupero e i biancorossi possono festeggiare per una vittoria che fa un gran bene a classifica e morale.