1° Maggio al Sacro Monte di Varese con la navetta gratuita fino alla funicolare

Domani 1° maggio l’Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Como Lecco Varese e Autolinee Varesine mettono a disposizione una navetta gratuita per portare i visitatori alla funicolare del Sacro Monte. Si tratta di un servizio a favore della cittadinanza e dei turisti con la funicolare in funzione dalle 10 alle 18. I mezzi partiranno da via Manin e piazzale Montanari ogni mezz’ora al minuto 55 e 25.

Qui gli orari dei mezzi che raggiungeranno la funicolare