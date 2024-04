A Besnate tornano le “cene del candidato sindaco”, la campagna itinerante di Gianni Corbo

Era stata un’idea simpatica e gradita nel 2019 e ora Gianni Corbo – sindaco di Besnate alla ricerca della seconda riconferma – la ripropone: è la “cena con il candidato sindaco”

«Abbiamo più inviti che serate da qui alle elezioni» scherza oggi il sindaco. Formula simile a cinque anni fa: «Vado a cena ogni volta portando con me due candidati della mia lista, un uomo e una donna. La famiglia che invita non deve pensare al vino e al dolce».

Lo spirito è sempre lo stesso del 2019: l’idea di «dialogare con le persone di Besnate in un’atmosfera colloquiale ascoltandone le riflessioni e le sensazioni sulla nostra comunità», spiegava allora Corbo, al termine del suo primo mandato e alla ricerca del secondo. C’è una parte social di presentazione online dei candidati, ma la serata è anche di dialogo reale con le persone.

Al di là dell’iperbole sui tanti inviti a cena, la formula della “cena con il sindaco” verrà sicuramente replicata per almeno sei serate: in questo modo infatti Corbo potrà presentare – in sei “puntata” – i suoi dodici candidati.