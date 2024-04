A Besozzo l’anteprima dello spettacolo “Tutto il formaggio del mondo”, storie di donne e coraggio

Sul palco besozzese lo spettacolo di Stefano Piantoni per una serata di monologhi toccanti e momenti di pura commedia sul tema della malattia. In scena Federica Sassasoroli

L’amministrazione comunale di Besozzo in collaborazione con A.N.D.O.S. comitato di Ispra O.d.v. e donnaSIcura, associazioni attive sul territorio besozzese alla Casa delle persone, intende promuovere iniziative di comunità con momenti di prevenzione e informazione in un connubio di svago e riflessione.

All’interno del ciclo “Con le donne per le donne” venerdì 05 aprile 2024 ore 21.00 c/o il Teatro Duse un invito per una serata insieme con le associazioni e Federica Sassaroli che ritorna sul palco besozzese per uno spettacolo in anteprima di Stefano Piantoni dal titolo “Tutto il formaggio del mondo”, una serata di monologhi toccanti e momenti di pura commedia.

“Liberamente ispirata al fumetto “Il cancro mi ha reso più frivola” di Miriam Engelberg, questa lettura/performance – commenta l’attrice Federica Sassasoroli – offre una rappresentazione veritiera e onesta dell’esperienza di Miriam, che affronta la malattia con coraggio ed umorismo. Uno spettacolo che vi farà sorridere, commuovere e riflettere su quanto la vita sia straordinariamente grande nelle piccole cose e, su quanto, citando Apuleio “nelle tempeste della vita umana, le cose leggere sostengono, quelle pesanti fanno affondare”.

“Questo spettacolo – commenta il Dr Davide Gaglione, presidente di Andos comitato di Ispra – esprime su un palco una situazione condivisibile da molte donne, sdoganando sentimenti ed emozioni in maniera anche divertente. Fa bene all’anima, unisce e ci rende partecipi di un messaggio profondo che spesso rimane inespresso” . “Una serata importante– interviene Cinzia Simonetta, vicepresidente – anche quale occasione per presentare la nuova costituzione dell’associazione A.n.d.o.s. comitato Ispra ”.

“Sono opportunità come queste-prosegue l’assessore allo sport e benessere Francesca Pianese- a tenere sempre acceso il faro sul tema della prevenzione del tumore al seno e sulla violenza sulle donne. Sono momenti come questi a lanciare un messaggio importante sulla forza delle rete, sulla necessaria unione di realtà sul territorio. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno e DonnaSicura centro antiviolenza di Travedona Monate unite in questa serata e operative sul territorio di Besozzo c/o la Casa delle Persone (via Mazzini, 24), Andos il 2° e 4° mercoledì 9-12 tel 3342551382 e DonnaSicura il terzo martedì di ogni mese 16.00-18.00 tel. 3401548441)”.

“DonnaSicura – commenta Angelica De Mare volontaria accogliente e segretaria dell’associazione – accompagna le donne che subiscono violenza di genere in un percorso di uscita dalla situazione dolorosa di disagio. Con piacere partecipiamo all’evento apprezzando la sensibilità dell’associazione Andos nel condividere la serata. È utile operare in rete con altre realtà presenti sul territorio, anzi molte volte è proprio attraverso la RETE che si risolvono problemi complicati e difficoltosi.”

Nel corso della serata la pittrice Laura De Towns esporrà i quadri che più potranno rappresentare i sentimenti al femminile. Si ringrazia della collaborazione anche l’Azienda Agricola Castelletto di Besozzo e la cooperativa società Bu’fala di Besozzo che entreranno nella scena dello spettacolo con i loro formaggi. A seguire momento conviviale.

Iingresso Offerta € 10 che sarà interamente devoluta per le attività proposte alle donne da A.N.D.O.S. comitato Ispra e DonnaSicura .

Per info ed eventuale prenotazione: cell. +39 3342551382.