A Brusimpiano la mulattiera per Ardena si anima di frasi e personaggi e diventa il “Percorso Rodari”

Una bella passeggiata nel bosco, con scorci panoramici, statue e frasi lasciate come “tracce” lungo il percorso. E’ l’affascinante mix del nuovo “Sentiero Rodari” di Brusimpiano che sarà inaugurato dal sindaco Fabio Zucconelli nel pomeriggio di domenica 14 aprile. L’inaugurazione sarà preceduta dall’intitolazione a Gianni Rodari anche della scuola materna del paese, in onore dello scrittore che ha insegnato anche a Brusimpiano.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 14 alla scuola dell’infanzia per l’intitolazione. Alle 14,15 si parte per l’inaugurazione del percorso Rodari con passeggiata fino a raggiungere Ardena, dove alle 15,30 l’associazione “Amis par Ardena” offrirà una merenda a tutti i partecipanti. Alle 16 spettacolo teatrale a tema con la compagnia “Nudimascalzi” e animazione con asinelli, bolle di sapone, truccabimbi e bancarelle di prodotti tipici.

Il progetto nasce dall’assessorato al turismo del Comune di Brusimpiano che in collaborazione con la biblioteca comunale, ha deciso di tematizzare la mulattiera per Ardena creando il “Percorso Rodari” destinato in particolare alle famiglie con bambini, nell’ambito della definizione di un’offerta turistica che coniughi lago e montagna.

Il percorso era stato ideato nel 2020, dall’assessore Alessandra Masina e dalla bibliotecaria Samanta Baroffio, in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore, e oggi trova il suo completamento. Fondamentale la sistemazione idraulico-forestale eseguita anche grazie ai fondi stanziati dalla Comunità Montana del Piambello. La messa in sicurezza dell’alveo ha consentito di rendere il sentiero più sicuro e percorribile mentre le opere a verde realizzate hanno migliorato la bellezza del percorso.

Tutto il sentiero è stato allestito con targhe che riportano alcune frasi celebri di Gianni Rodari sul tema del viaggio: «Le targhe costituiscono un itinerario in cui si intraprende un percorso di positività – spiega l’assessore Alessandra Masina – passando dagli errori in cui ciascuno incorre fino al loro superamento grazie alla creatività e alla fantasia, al cui mondo guardano le sculture posizionate sul percorso. La bibliotecaria si è ispirata a diverse fiabe e favole, tra cui Don Chisciotte, con il suo mulino a vento, la Sirenetta e tante altre, giocando con le storie come piaceva a Rodari. Le sculture e gli allestimenti, realizzati da diversi artisti del territorio, vogliono indurre a sovvertire i problemi imparando a vederli sotto un altro punto di vista. Una divertente teleferica è posta poi al termine del percorso, un gioco che richiama “Favole al telefono” di Rodari».

Alessandra Masina, oggi vicesindaco, ricorda inoltre che nel quinquennio del mandato che giunge quest’anno al termine, sono stati allestiti altri sentieri nel territorio comunale: il sentiero storico delle Trincee sul Monte Derta con cartelli esplicativi narrati dal Colonnello Cadorna, e il sentiero meditativo lungo il fiume Trallo che verrà inaugurato il prossimo 12 maggio.

«Come amministrazione comunale ha creduto fortemente nella necessità di valorizzare le peculiarità del nostro piccolo comune lacuale, facendo leva sulle unicità che lo contraddistinguono e lo differenziano dalle altre località sulla sponda del lago Ceresio. Nonostante le avversità climatiche, i dissesti idrogeologici e la pandemia del Covid, che hanno messo a dura prova l’amministrazione, l’incipit realizzato presuppone uno sviluppo da perseguirsi nei prossimi anni – conclude Alessandra Masina – Ricordo che tutte le informazioni aggiornate sono presenti sia sull’App comunale sia sul sito www.visitbrusimpiano.com esse stesse parte della strategia turistica implementata durante il mandato elettorale guidato da Zucconelli».

Qui la locandina con il programma della giornata