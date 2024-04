A Busto Arsizio torna il convegno sull’amore oltre le barriere: affettività e sessualità nella disabilità

Sabato 20 aprile, nella suggestiva cornice della Sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio, si terrà la seconda edizione del convegno “L’Amore Oltre… l’affettività e la sessualità nella disabilità”. Questo evento, organizzato dal Comune di Busto Arsizio in collaborazione con numerose realtà del territorio, come la Cooperativa Sociale Società Dolce, ANFFAS Busto Arsizio Progetto 98, Cooperativa Sociale Centro diurno per persone con disabilità Belotti Pensa, Progetti Fantasia APS, mira a gettare luce su un argomento di grande importanza ma spesso trascurato.

Dalle 9.00 alle 12.00, il convegno offrirà un’occasione unica per affrontare e discutere apertamente le questioni relative all’affettività e alla sessualità nelle persone con disabilità, temi che troppo spesso non trovano spazio nelle conversazioni familiari o comunitarie a causa della mancanza di strumenti adeguati. L’assessore all’Inclusione sociale e salute, Paola Reguzzoni, sottolinea come il progetto “L’amore oltre…” sia nato dall’esperienza sul campo, rivelando la solitudine delle famiglie di fronte a questi argomenti. Grazie agli incontri con esperti, genitori e ragazzi hanno ricevuto indicazioni pratiche, già fruttuose, spingendo alla riproposizione del progetto in futuro.

Il programma della mattinata prevede l’introduzione da parte del musicista Diego Barbati, seguita dall’apertura dei lavori sotto la guida dell’assessore Reguzzoni. Marta Brusco e Gaia Gadda, esperte in psicologia e sessuologia, condurranno i gruppi di parola sulle tematiche in discussione. Testimonianze toccanti arricchiranno l’evento, tra cui quelle di Simona Lamperti, presidente di Progetti Fantasia Aps, e Marco Lamperti, insieme a Laura Bignami, vicepresidente Anffas Busto Arsizio.

Il convegno si articolerà in diverse presentazioni, tra cui quella dei relatori come Cristina Acquistapace e la coppia sposata da un anno, Lorena Chiesa e Simone Sciarrini. Roberta Terruzzi coordinerà il momento dedicato alla cooperativa “Il Battello”, mentre saranno esplorati temi quali l’amore oltre la cura e l’amore in casa alloggio.

Sara Gornati parlerà dell’affettività e della sessualità nella cerebrolesione acquisita, evidenziando il lavoro di Progetto 98 Cooperativa Sociale. La figura del “Love giver” verrà analizzata anche sotto l’aspetto legale da Paola Adreani, mentre Maximiliano Ulivieri condividerà la sua esperienza alla guida dell’Associazione O.E.A.S.

Tra gli interventi previsti, Raffaella Fontana e Barbara Murrighili esploreranno i segni dell’affettività e i “Fatti d’amore” attraverso l’arte e il teatro. Il convegno si concluderà con una performance teatrale dei “Belottiani” del C.D.D. “Belotti Pensa” e un rinfresco finale organizzato dai ragazzi di Progetto Fantasia.

L’ingresso all’evento è gratuito, evidenziando l’impegno della comunità di Busto Arsizio verso la promozione di un dialogo aperto e inclusivo su temi fondamentali per il benessere delle persone con disabilità. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali.