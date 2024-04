A Castellanza la cerimonia per la Giornata dei Caduti per ricordare chi si è sacrificato

La comunità di Castellanza si è raccolta nella mattinata di domenica per commemorare solennemente la Giornata dei Caduti e Dispersi in guerra, un appuntamento carico di significati profondi, tenutosi sotto l’egida della sezione locale dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra e con il patrocinio dei Comuni della Valle Olona.

La cerimonia ha visto la partecipazione attiva delle massime autorità cittadine, tra cui il sindaco Mirella Cerini, i presidenti della sezione di Castellanza, Rocco Anania, e del Comitato Provinciale di Varese, Sergio Ferrario. Non sono mancate le presenze di rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, testimoni di un legame indissolubile con la memoria storica e i valori della Resistenza e del sacrificio.

In un clima molto sentito, il sindaco Cerini ha espresso parole di profonda riflessione e riconoscenza: «E’ sempre un momento di grande emozione ricordare insieme alle famiglie i nostri caduti e dispersi della guerra. Valorizzare il loro sacrificio al servizio della Patria, mantenendone il ricordo e promuovendo onoranze in loro memoria è uno dei compiti fondanti dell’Associazione. Ed è un preciso dovere di tutti noi celebrare la sacralità di questo momento con la nostra presenza e la profonda riflessione su quello che il loro ‘fare-sacro’ ha potuto garantire alle nostre comunità fino ai giorni nostri: la pace, la libertà, la coesione sociale».

La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale di S. Giulio, seguita dalla lettura della Preghiera del Caduto, momenti di alto valore simbolico che hanno preceduto la deposizione della Corona d’Alloro al Monumento dei Caduti, gesto solenne che ha rafforzato il senso di comunità e di appartenenza ai valori di pace e solidarietà.

La cerimonia si è conclusa con un momento di incontro organizzato dalla Pro Loco di Castellanza, simbolo di quella coesione sociale e di quel senso di comunità che la commemorazione si propone di rafforzare, nell’ottica di un futuro sempre più consapevole del proprio passato, per non dimenticare mai i sacrifici compiuti per la libertà e la pace.