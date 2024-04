A Castiglione Olona l’inaugurazione del nuovo percorso verde in città

Due appuntamenti speciali sabato 13 aprile 2024 a Castiglione Olona: il primo dedicato al nuovo Percorso Naturalistico e ai più piccoli, il secondo riservato ai nostri amici a quattro zampe.

Alle ore 10:30 si terrà il taglio del nastro e la presentazione alla cittadinanza del nuovo percorso naturalistico inclusivo “Il verde in città” situato all’incrocio tra Via Cortina d’Ampezzo, angolo Via Brenta. L’iniziativa offrirà un’opportunità unica, anche per i più piccoli, di esplorare la natura e divertirsi. A seguire, dalle ore 10:45 alle ore 12:30, i bambini potranno partecipare alla “Caccia al tesoro, pignatta”, una ricerca avventurosa per trovare oggetti nascosti organizzata con la collaborazione di Animazione Varese. Non mancheranno dolci sorprese, come la tradizionale pignatta piena di golosità da condividere.

Lo stesso giorno, nell’adiacente area sgambamento cani “Area Cani: Qua la Zampa”, avrà luogo l’iniziativa “Il tuo cane in città” curata da Sara Zucco, addestratrice e membro di Dog Camp. Dalle ore 14:00 alle ore 17:00 i partecipanti, con i loro amici a quattro zampe, avranno l’opportunità di assistere ad una lezione pratica volta a preparare cani e proprietari ad affrontare con serenità il contesto urbano. Attraverso simulazioni di situazioni tipiche della vita in città, come incontri con biciclette, passeggini ed automobili in movimento, verrà valutata la fiducia tra padrone e cane nella gestione di tali circostanze. Il pomeriggio prevede una lezione introduttiva seguita da esercitazioni pratiche con rilascio di un piccolo omaggio e un attestato di partecipazione alla fine dell’evento. La prenotazione per questa attività è gradita, ma non obbligatoria. Per ulteriori informazioni contattare il numero 340.0571217 (Sara)

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a data da destinarsi.