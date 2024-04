A Castiglione Olona Movimento Alternativo candida Antonella Rudi alla carica di sindaco

Movimento Alternativo sarà in campo per le elezioni amministrative di giugno anche a Castiglione Olona, dove ha annunciato la candidatura di Antonella Rudi a sindaco.

Antonella Rudi, docente di filosofia e scienze umane all’Istituto Manzoni di Varese, sfiderà dunque il sindaco uscente Giancarlo Frigeri che si presenta agli elettori per il secondo mandato.

Una sfida sicuramente non facile: «La determinazione, la passione e la voglia di mettersi in gioco hanno guidato questa scelta – dice Marco Gasparini, referente provinciale del Movimento – portando avanti con Antonella Rudi un’alternativa vibrante e impegnata per il bene della comunità».