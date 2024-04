A Fagnano Olona cinque eventi per la Festa della Liberazione

Ricco il programma degli appuntamenti previsti dall’Anpi a Fagnano Olona, in previsione della prossima commemorazione del 25 aprile, festa della Liberazione. Tante le iniziative pubbliche, organizzate anche insieme all’assessorato alla Cultura, e alcuni appuntamenti specifici per le scuole.

Si parte con la prima uscita di alcune classi della ‘’ S.Orrù’’ in visita didattica al ‘’Parco della fantasia-Museo Rodari” di Omegna il giorno 18 aprile, mentre alcune classi di Rodari-Bergoro andranno il 23 maggio. La gita didattica è stata proposta da Anpi Fagnano, con l’erogazione di un contributo economico.

Venerdì 19 aprile ore 20,45 Aula Magna, previsto l’incontro con Danilo Dolcini, ‘’camminatore” a più riprese nei luoghi della tragica ‘’ritirata di Russia dell’Armir’’: testimonianza, foto, video. Porterò anch’io una breve testimonianza relativa alla visita ad un luogo di prigonia in Russia, oggi museo. Un appuntamento proposto in collaborazione con Associazione Nazionale Alpini.

Il 23 aprile 20,45, sempre in Aula Magna, è prevista la presentazione del libro-diario di Renato Peruzzotti, deportato I.M.I (Internati

Militari Italiani), a cura di Claudio Mezzanzanica.

Si tratta di un diario postumo, scoperto dai figli dopo la morte del padre, ex deportato militare in Germania ’43-45.

Una testimonianza autentica e toccante, di valore storico e di vissuto personale su un tema su cui c’è ancora

spazio di indagine.

Il 25 aprile: in aggiunta alla tradizionale commemorazione, verso le ore 11,30 è prevista la novità, nel parco Avis-Aido, ‘’piazzetta dei Diritti’’, dove avverrà anche la premiazione degli alunni in base agli elaborati proposti sul tema della ‘’Costituzione italiana’’.

27 aprile. Nell’ambito del ‘’Caffè con l’autore’’, incontro con lo scrittore afgano Wali Atai in sala consiglio alle 18.00.

Una testimonianza diretta di valore storico-politico e letterario di grande interesse. Mostra fotografica in tema si inaugura alle 17,00 in Sala Camino.

Da Anpi Fagnano informano poi che sono in fase di definizione due ulteriori iniziative a maggio.