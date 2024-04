A Ferno un incontro su Italo Calvino e il piacere dei libri

Dopo le due serate su Ungaretti e Montale, giovedì 18 aprile sarà la volta di un incontro di approfondimento su Italo Calvino. Si tratterà dell’ultimo appuntamento letterario all’interno della rassegna “I giovedì del benessere culturale”, organizzato dall’Amministrazione comunale, che concluderà il viaggio nella grande letteratura del Novecento.

Con inizio alle ore 20.45 presso la Sala consiliare, in via Roma a Ferno, si svolgerà l’incontro letterario a cura del prof. Alberto Introini, dal titolo: “Italo Calvino e il piacere dei libri”.

Introini – docente varesino di Letteratura all’Istituto Elvetico di Lugano, giornalista e scrittore – partirà fornendo alcune informazioni sulle statistiche di lettura in Italia; ad esempio, secondo dati Istat del 2022, solo il 41% legge almeno un libro all’anno; più’ di un laureato su quattro non legge mai un libro; circa il 10% delle famiglie italiane non ha nemmeno un libro in casa. Dati poco confortanti, quindi.

Poi il prof Introini introdurrà l’autore Calvino, con alcune curiosità biografiche (unico letterato in una famiglia di chimici agrari e autore prolifico e precoce). Si proseguirà poi basandosi soprattutto sul saggio “Perché leggere i classici?”.

L’ingresso alla conferenza è libero e gratuito.

Nelle due precedenti serate, hanno partecipato alcune decine di persone, interessate e attente. Per quest’ultimo appuntamento, ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta live: la conferenza sarà trasmessa in streaming sull’account Facebook ufficiale del sindaco Sarah

Foti, e contemporaneamente anche sull’account Instagram del prof. Introini: @intro.prof Una nuova modalità per coinvolgere un pubblico più ampio…anche per i più pigri che non vogliono uscire di casa!