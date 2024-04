A Gallarate una giornata per la prevenzione del tumore al seno, con un infopoint a cura della Lilt in piazza San Lorenzo, aperto a tutte le gallaratesi (e anche agli uomini, per altre forme di prevenzione).

Lo stand sarà allestito, nella giornata di mercoledì 18 aprile, in in Piazza San Lorenzo 9, alla sede di Enrico Cantù Assicurazioni.

Lo spazio informativo è infatti collaterale all’iniziativa principale, che prevede screening gratuito (riservato alle clienti) grazie alla Clinica Mobile di Senologia al Centro, attrezzata con Ecografo e Mammografo di ultima generazione dotato di tomosintesi.

In soli 30 minuti, le partecipanti potranno sottoporsi ad una mammografia e/o ad una ecografia, che costituiscono i principali strumenti diagnostici per la prevenzione del tumore al seno.

I referti saranno consegnati direttamente alla paziente, garantendo tempi di attesa minimi e offrendo una maggiore serenità.

L’iniziativa a Gallarate è il terzo appuntamento di un progetto itinerante di Enrico Cantù Assicrazioni nel Varesotto e zone limitrofe, passato già da Saronno e da Sesto Calende.

Le successive “tappe” della prevenzione con Enrico Cantù Assicurazioni

* 24 maggio per le clienti di Solaro in Via Roma, 43;

* 27 giugno per le clienti di Somma Lombardo in Via Milano, 31;

* 19 luglio per le clienti di Lomazzo in Via Milano, 11;

* 25 settembre per le clienti di Saronno in Via Volonterio, 27;

* 24 ottobre per le clienti di Cassano Magnago in Via Venegoni, 12;

* 22 novembre per le clienti di Tradate in Corso Bernacchi, 111;

* 4 dicembre per le clienti di Ceriano Laghetto in Via Cadorna, 8.