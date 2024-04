A Gazzada Schianno Francesco Bosco scende in campo con “Obiettivo comune”

In vista delle ormai prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, Francesco Bosco annuncia la scelta di mettersi nuovamente in gioco per il proprio paese. Già candidato sindaco nel 2019 con la lista “Insieme si può”, nato a Castronno ma residente a Gazzada Schianno dal 1985, libero professionista, svolge l’attività di geometra ed è impegnato nella Protezione Civile come volontario, Francesco Bosco si propone come Sindaco forte del bagaglio di esperienza acquisita negli ultimi cinque anni come consigliere di minoranza e con il sostegno di un gruppo eterogeneo e motivato.

Alcuni elementi che andranno a comporre la lista hanno già fatto parte della precedente esperienza elettorale, altri sono volti nuovi con ampie esperienze già maturate in ambiti associativi e ruoli istituzionali.

«Il gruppo è unito da una forte passione e dalla voglia di dare nuovamente colore e vita a un paese troppo a lungo in preda a quell’apatia generale ormai molto diffusa – scrive Bosco in un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 22 aprile -. Il proposito è quello di restituire benessere al paese e a tutti coloro che lo vivono. È per questa unità di intenti che il nome scelto per la lista in questa tornata elettorale non è casuale: Obiettivo comune. Il programma, già ultimato, verrà reso pubblico nei prossimi giorni. Gli obiettivi sono molteplici, alcuni dei quali saranno attuati a breve con l’intento di risolvere o mitigare alcune delle problematiche più incombenti e note a tutti».

«Altri richiederanno tempi più lunghi e maggiore impegno per la loro realizzazione che non potrà prescindere da un’accurata gestione delle risorse disponibili, dal reperimento dei fondi necessari e da una possibile collaborazione con altri enti -continua il candidato sindaco -. La realizzazione del programma non potrà prescindere dalla volontà di dare nuova vitalità a un’istituzione importante nella quotidianità di tutti».

Francesco Bosco a questo proposito illustra così la sua visione: «Il nostro obiettivo è quello di trasmettere il messaggio che l’Amministrazione di un Comune non sia più percepita come qualcosa di distante dai cittadini e dalla vita di una comunità bensì una realtà concreta e coinvolgente nella quale i cittadini sono parte attiva. Vorremmo affrontare le numerose problematiche presenti sul territorio mantenendo un dialogo aperto con la popolazione, attraverso una doverosa trasparenza di comunicazione e facendo in modo che la popolazione di Gazzada Schianno possa tornare a sentirsi protagonista e al centro dell’attenzione».

I candidati della lista Obiettivo comune:

Cristian Dal Molin (51 anni, consulente energetico), Alessandra Maineri (54 anni, casalinga), Andrea Manetta (37 anni, project manager), Luisa Mason (53 anni, impiegata), Michele Murabito (30 anni, consulente informatico), Barbara Prosperini (50 anni, educatrice cinofila), Edoardo Reggiori (30 anni, consulente finanziario), Renato Reggiori (62 anni, architetto), Antonio Sirsi (60 anni, imprenditore), Mauro Tenconi (59 anni, ingegnere chimico), Giovanni Tommasi (65 anni, consulente aziendale), Emanuela Tosoni (59 anni, impiegata).