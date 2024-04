A Induno Olona torna il corso intermedio di fotografia con l’associazione “Fuori Fuoco”

Il gruppo fotografico “Fuori Fuoco” e la Pro Loco di Induno Olona organizzano un corso di otto giornate per approfondire le tecniche della fotografia.

Il corso intermedio di fotografia è studiato per coloro che sono già pratici e vogliono approfondire le conoscenze di due generi fotografici in particolare: il ritratto e la street-photography.

Il corso partirà martedì 16 aprile e sarà strutturato in sei serate il martedì (16, 23, 30 aprile e 7, 14, 21 maggio) dalle 20,45 alle 22,45 in cui verranno impartite lezioni teoriche in aula. Queste saranno intervallate da due esercitazioni sul campo, domenica 28 aprile e domenica 19 maggio dalle 9 alle 12, per mettere in pratica i concetti spiegati.

La sede del corso è il Centro ricreativo Rebelot, in via Piffaretti 4 a Induno Olona.

Gli argomenti trattati spazieranno dalle tecniche dei ritratti allo studio dalle luci, dalle sessioni di scatti ai canoni della street-photography.

Il corso (che partirà solamente al raggiungimento dei 10 iscritti) avrà un costo di 170 euro ed è richiesta l’iscrizione al numero 393 9135338 (o 346 5397798), o via mail a: gruppofuorifuoco@gmail.com, oppure al centro fotografico “Foto la Corte” in via Jamoretti 124 a Induno Olona.

Qui la locandina con i dettagli delle lezioni