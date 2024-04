A Laveno Mombello l’incontro “Donne in prima linea”, ospite Tina Montinaro

A Laveno Mombello, l’ITEP “Galileo Galilei” organizza nella sala comune di Laveno Mombello (Villa Frua), un nuovo incontro con Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Giovanni Falcone ucciso nella Strage di Capaci.

L’evento in oggetto è programmato come una conferenza dal titolo: “Donne in prima linea. Il contributo della donna alla lotta alla criminalità organizzata”. Un appuntamento per affrontare il tema della legalità anche tramite la presentazione di approfondimenti e interventi da parte degli allievi e docenti sulla lotta alla criminalità organizzata e dedicati al ricordo delle illustri vittime che in tale lotta sacrificarono le proprie vite.

Il tema principale dell’incontro sarà quello del coinvolgimento ed il fondamentale contributo delle donne al contrasto ed alla lotta alla criminalità. Parteciperanno all’incontro: l’Avv. Leonardo Salvemini, la Dott.ssa Adriana Maria Cammi, la Sig.ra Tina Montinaro e il Viceministro degli Interni Dott.ssa Wanda Ferro.

L’evento si svolgerà venerdì 19 aprile alla Sala consiliare del Comune di Laveno, Villa De Angeli Frua, dalle 09:00 alle 12:00 circa.